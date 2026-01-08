台積電漲10元 權王拉抬也沒用！台股跌74點

▲台北股市今（8）日終場下跌74.92點或0.25%，收在30360.55點，成交金額為7365.1億元。（示意圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週三逢高拉回，唯獨那斯達克指數上漲0.16%，台北股市今（8）日持續走低，開盤下跌104.89點、來到30330.58點，不過盤中在台積電翻紅的帶動下，指數成功翻紅，最高一度來到30593.48點，再創新高，隨後指數多空激戰，尾盤不敵賣壓，終場下跌74.92點或0.25%，收在30360.55點，成交金額為7365.1億元。

中小型股則是開高走低，櫃買指數開盤上漲0.21點、來到281.65點，隨後跳水翻黑，終場下跌1.38點或0.49%，收在280.06點，成交量為1634.74億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、旺宏、力積電、彩晶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、旺宏、南亞科、華邦電。

權值股僅有台積電走強，以1655元開出，下跌20元，隨後一路走高，盤中最高來到1700元，終場上漲10元或0.6%，收在1685元；鴻海則是開低走低，以237.5元盤下開出，盤中最低一度來到228.5元，終場下跌9元或3.77%，收在229.5元；台達電下跌20元或1.94%，來到1010元。

不過台股股王信驊再創新天價，今日盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄，終場上漲270元或3.66%，收在7650元。

電子族群多數走跌，國巨*、鴻勁跌幅都超過5%，緯創、鴻海、廣達、聯發科都有超過3%的跌幅，聯電、台光電、台達電、奇鋐等也都收黑，不過智邦逆勢漲近5%，華邦電、致茂、南亞科收紅。

此外，電器電纜類股今日跌勢最重，華榮、合機、華新、億泰、大亞等都走弱。

光電族群也表現疲軟，群創、友達都跌逾6%，不過彩晶、元晶亮燈漲停。

南亞、台塑分別漲逾3%、2%，帶動塑膠類股今日漲幅最高。

生技醫療族群普遍上揚，神隆攻上漲停，保瑞亦大漲逾9%。紡織纖維、通信網路、運動休閒、居家生活也都有不錯的表現。

金融股也逆勢走高，類股指數上漲0.4%，主要受惠於台股上市櫃合計飆出兆元交易量，改寫史上新高紀錄，券商可賺0.1425%的手續費，以1兆元算，一天就收了14.25億元交易手續費（不計折扣），券商大吃補，帶動相關個股走強，群益證上漲逾7%，統一證上漲逾6%，元大金上漲逾2%，群益期、國泰金上漲逾1%。

