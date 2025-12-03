台積電漲20元 鴻海衝3% 台股上揚186點





台股今（3）日早盤開高震盪，來到27750點，上漲186點，漲幅0.67%，預估成交量4800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到260.96點，漲1.83點，漲幅0.7%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1450元，上漲20元，漲幅1.69%，鴻海（2317）早盤來到227.5元，上漲5.5元，漲幅2.47%，聯發科（2454）早盤則來到1430元，上漲15元，漲幅1.06%。

被動元件族群部分，國巨*來到230.5元，漲幅1.31%，華新科來到115元，漲幅1.32%，興勤來到185.5元，漲幅1.36%，立隆電也有逾2%的漲幅，而日前強勢的金山電開盤即跳空上漲，漲幅逾7%。

