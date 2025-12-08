台積電漲35元收1495元 台股終場上漲322點

▲ 台北股市今（8）日終場上漲322.89點或1.15%，收在今日最高點28303.78點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 市場消化聯準會偏好採用的通膨指標降溫訊號，強化下週降息的預期，美國股市上週五全數走高，帶動台北股市今（8）日開盤上漲53.11點、來到28034點、站上28000點關卡，盤中在買盤挹注下持續走高，終場上漲322.89點或1.15%，收在今日最高點28303.78點，日K連5紅，成交量為4238.22億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.54點、來到261.19點，終場上漲1.72點或0.66%，收在262.37點，日K連2紅，成交量為974.31億元。

今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、台玻、力積電、旺宏、玉山金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、欣興、群聯、台玻。

權值股多數走高，權王台積電開高走高，最後一盤爆出4693張買單，終場收在最高價1495元，上漲35元或2.4%，挹注大盤指數就有278點；鴻海早盤表現較為震盪，隨後在買單挹注下翻紅，終場上漲1元或0.43%，收在最高價232元，貢獻大盤指數就有4點。

台積電再度走高，帶動相關概念股同步走強，半導體族群一片紅通通，瑞耘、旺宏、華邦電、威盛、典範、矽格攻上漲停板，南亞科上漲逾6%，弘塑、濾能、台星科上漲逾5%，辛耘上漲逾4%。

今日盤面最大焦點在於記憶體概念股，三星、海力士、美光三大記憶體國際原廠將產能轉向DDR5、高頻寬記憶體（HBM），激勵記憶體報價上揚，旺宏、華邦電攻上漲停板，南亞科則是被分盤交易，因此終場上漲逾6%。

模組廠也同步走強，品安、商丞上漲逾8%，群聯、廣穎、十銓上漲逾6%，力積電、宜鼎上漲逾3%。

PCB族群也有買盤挹注，志聖、台虹、德宏攻上漲停板，毅嘉上漲逾7%，台玻、燿華、定穎投控、群翊上漲逾4%，聯茂、金居、達航科技、佳總上漲逾3%。

金融族群也有亮點，其中玉山金被元大高股息（0056）列為新成分股，再加上玉山金合意併購三商美邦人壽，雙方公告將於2026年1月23日同步召開股東臨時會，停止股票過戶日期則從12月25日至2026年1月23日，帶動玉山金、三商壽今日股價上漲逾4%。

此外，年底即將到來，集團作帳行情開始發動，華新集團今日也有買單挹注，華東、華邦電攻上漲停板，精星上漲逾4%，信昌電上漲逾3%，華新上漲逾2%。

不過航運股今日逆勢走低，類股指數下跌近1%。中航下跌逾6%，四維航下跌逾4%，新興、正德、台船、裕民下跌逾2%。

