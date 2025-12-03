台積電漲35%還不夠猛！ 台股106檔科技軍團是漲倍股

翻倍漲的科技股數量創近年新高，像緯穎之類的AI 科技族群已成台股主流動能。圖／翻攝自緯穎

今年全球金融市場在川普關稅政策反覆震盪下，儘管一路走勢充滿不確定性，但進入2025年歲末，各大股市卻意外齊步創高。台股也由台積電領軍科技族群，一舉突破2萬8千點，最高攻上2萬8554.81點。台積電雖帶頭衝、上漲了35%，但其實漲贏台積電的公司卻更多。

現在台股正處於創高後拉回整理，大盤呈現高檔震盪。不少法人認為，2026年AI科技題材仍然蓄勢待發，台股後市依舊具備上行空間。觀察台積電與科技類股的表現，今年台積電僅管上漲35%，但市值500大的科技股中，漲贏台積電的竟高達106檔，平均漲幅達102%，顯示科技投資機會在台股極廣，並非單靠一座護國神山。

廣告 廣告

法人強調科技投資不宜只聚焦個股，而應採取更全面、主動式的策略。其中，主動式台股ETF亦是一種不錯的投資策略，目前，只有一檔聚焦台股科技領域的主動ETF，那便是群益科技創新ETF（00992A），預定於12月8日開募，掛牌價新台幣10元，等於普發現金1萬元就能直接買一張，可作留意。

值得注意的是，它具備「科技雷達選股策略」，不只看台積電本身，而是全面掃描科技創新供應鏈上所有關鍵技術節點。以台廠在全球扮演不可或缺角色的AI供應鏈為例，00992A的持股可以橫跨整條AI垂直鏈，包括：晶圓代工、IC設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件、測試、系統整、AI 基礎設施如電力設備、連接器等價值鏈。

展望台股未來後市，法人建議投資人採「謹慎但積極」的策略，在短線修正後逢低布局，把握AI科技族群的反彈與2026年的長線機會。特別是：電源管理、BBU電池備援系統、高效能運算（HPC）基礎設施、半導體設備與廠務工程，這些領域具備高度成長動能。大盤歷經11月波動後，12月是一個進場布局的時機，有機會掌握2026年科技類股漲勢。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場

殺價買車／Toyota C-Cross衝第一 全年十大瘋賣車款曝光

殺價買車／機車大廠帶頭狂撒購車金 稅一減油車爽歪歪電車慘兮兮