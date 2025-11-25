台積電漲40元收1415元 台股終場上漲407點

▲台北股市今（25）日終場上漲407.93點或1.54%，收在26912.17點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 在市場對美國聯準會12月降息的預期升高下，美國股市週一全數反彈，其中費半指數上漲逾4%，帶動台北股市今（25）日開盤上漲491.66點、來到26995.9點，隨後漲幅擴大，站回27000點關卡，盤中最高一度來到27118.02點，不過隨後漲幅收斂，終場上漲407.93點或1.54%，收在26912.17點，27000點得而復失，但站上5日、季線，成交量為4756.82億元。

廣告 廣告

中小型股相對強勁，櫃買指數開盤上漲1.11點、來到251.45點，終場上漲4.06點或1.62%，收在254.4點，站回10日線，成交量為1402.72億元。

今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、南亞科、力積電、南亞、台玻；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、鴻海、創意、貿聯-KY。

權值股多數走高，權王台積電跳空上漲50元，以1425元開出，終場上漲40元或2.91%，收在1415元，日K連3黑，站上5日線，但10日線得而復失，挹注大盤指數就有326點；鴻海遇壓較重，以225元盤上開出，最後一盤更是爆出6560張賣單，終場下跌1元或0.45%，收在219元。

此外，台積電供應鏈論壇今日登場，台積電供應鏈順勢強攻，創意、精測攻上漲停板，金麗科、志聖上漲逾7%，旺矽上漲逾6%，環球晶、M31上漲逾5%，祥碩、漢磊、家登、景碩、鈦昇、華宏、新唐、雍智上漲逾4%。

矽光子概念股也趁勢追擊，聯鈞攻上漲停價236.5元，聯亞上漲逾8%，光聖、旺矽、創威、立碁上漲逾6%，眾達-KY、台燿上漲逾5%，環宇-KY、波若威上漲逾4%。

記憶體族群今日持續走強，華邦電成交量來到21萬8998張，位居成交量排行榜冠軍，終場上漲5.31%，來到57.5元；南亞科成交量位居亞軍，張數來到19萬5048張，終場上漲0.35%，來到143.5元；力積電成交張數來到17萬4072張，終場上漲3.74%，來到33.3元。

記憶體族群走高，連帶模組廠同步走強，凌航攻上漲停價54.5元，宇瞻、宜鼎上漲逾6%，十銓上漲逾5%，群聯上漲逾4%，品安上漲逾3%。

今日資金持續簇擁PCB概念股，多檔攻上漲停板，包括金像電、楠梓電、精成科、達航科技、台光電、尖點、定穎投控，此外欣興上漲逾7%，瀚宇博、博智、台虹上漲逾6%，台燿、聯茂、育富上漲逾5%。

非電族群持續由生技股領漲，康霈*攻上漲停價151元，台新藥上漲逾6%，益安、浩泰上漲逾5%，晉弘、福永生技上漲逾4%，華安、美時、科妍上漲逾3%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

權值股午盤漲幅收斂 台股午盤上漲291點、27000點得而復失

外資上修信驊目標價、最高上看7375元 今日股價再創高

美科技股回神反彈、費半漲逾4% 台股開盤上漲491點