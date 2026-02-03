台積電漲45元重返1800 旺宏亮燈攻漲停 台股大漲629點





台股今（3）日早盤開高震盪，站回32251點，上漲629點，漲幅2.01%，預估成交量6700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到300.82點，上漲6.5點，漲幅2.2%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1810元，上漲45元，漲幅2.56%，鴻海（2317）早盤來到219.5元，上漲5元，漲幅2.33%，聯發科（2454）早盤則來到1730元，上漲25元，漲幅1.46%。

記憶體族群一改昨日頹勢，華邦電、南亞科開盤跳空上漲逾6%，來到123元、312元，旺宏衝漲停來到93.2元，力積電也有逾7%的漲幅。

（封面圖／東森新聞）

