台積電漲60元！台股強彈1019點終場收在44169 南亞科、穎崴等漲停

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台股今（12日）以43,587.63點開出，開高走高，終場漲1,019.58點、2.36%，收在44,169.04點。（本刊資料照）

美股11日勁揚收紅，台指期夜盤大漲2.69%，台股今日開高走高，早盤飆漲1,649.42點，寫下盤中史上第二大漲點，終場漲1,019.58點、2.36%，收在44,169.04點；其中台積電漲至60元收2,310、聯發科漲95元收至4,180元。

台股今（12日）以43,587.63點開出，開高走高，早盤飆漲1,649.42點，衝上44,798.88點，寫下盤中史上第二大漲點，權值股領漲，加上記憶體族群強勢，台股終場大漲1,019.58點，收在44,169.04點。此外，台灣證券交易所公告，聯邦證券8時30分發現系統異常，直到9時50分後才逐步修復，影響時間將近2小時，不少股民氣炸了。

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台積電（2330）今日以2,325元開出，最高來到2,325元，最終小漲60元，收在2,310元；台達電（2308）以2,260元開出，最高來到2,280元，上漲55元，收在2,215元；聯發科（2454）以4,410元開出，最高來到4,415元，上漲95元，收在4,180元；鴻海（2317）以266.5元開出，小漲2元，收在260.5元；聯電（2303）以134.0元開出，最高來到137.5元，終場上漲8.5元，收在133.5元。

上市股漲停方面，麗正（2302）以33.30元開盤，漲停至34.65元；南亞科（2408）以368.5元開出，漲停至374元；全新（2455）以338.0元開出，漲停至352元；聯合再生（3576）以18.6元開出，漲停至19.8元；盛群（6202）以56.9元開出，漲停至59.4元；穎崴（6515）以9,495元開出，漲停至9,590元；亞翔（6139）以768元開出，漲停至805元；百容（2483）以37元開出，漲停至38.1元。

至於上市股慘跌方面，LINEPAY（7722）以386元開出，跌停至333.5元；富邦媒（8454）以396元開出，跌停至356.5元；來億-KY（6890）以279元開出，跌停至256元；森崴能源（6806）開盤即跌停至4.04元。至於尖點（8021）以608元開出，慘跌至523元；潤弘（2597）以200元開出，驟跌至190元；事欣科（4916）以118.5元開出，跌至107.5元；台光電（2383）以5,500元開出，大跌至4,815元。

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