台積電漲60元 台股強彈1019點 記憶體、被動一票衝漲停

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台股今（12）日早盤跳空開高，盤中一度飆漲1649點，創史上第2大盤中漲點，後續漲勢收斂，終場上漲1019點來到44169點，站穩4萬4關卡，成交量則來到1.11兆。

權值股部分，台積電今日上漲60元，來到2310元，漲幅2.67%，聯發科來到4180元，上漲95元，漲幅2.33%，日月光來到590元，大漲8.46%，聯電也有逾6%的漲幅。

觀察今日盤面，記憶體族群延續漲勢，華邦電、南亞科亮燈漲停，群聯來到2310元，漲幅逾5%，旺宏、力積電也有逾4%的漲幅；被動元件也強勢上揚，禾伸堂、日電貿、千如、信昌電、鈺邦、金山電等多檔強攻漲停，凱美、國巨*也有6.14%及2.27%的漲幅。

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（封面圖／東森新聞）

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