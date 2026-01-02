台積電為何能衝1585元新天價？專家曝背後主因：第1季追高要小心

台股在2026年首個交易日開出亮眼紅盤，在法人買盤回流帶動下，台積電今（2）日震盪走高，收盤大漲35元，再創1585元新天價。對此，素有「不敗教主」之稱的陳重銘提醒投資人，第1季追高要小心。

權值股方面，台積電收在1585元新高，漲35元，漲幅2.26%；鴻海收232元，上揚1.5元，漲幅0.65%；台達電收995元，漲32元，漲幅3.32%；聯發科收1470元，漲40元，漲幅2.8%。

記憶體族群今日持續震盪走高，華邦電、南亞科早盤由黑翻紅一路震盪走高，分別收在90.8元漲停板及207元，勁揚7.25%；鈺創、晶豪科分別收在漲停價55.8元及129.5元，創波段新高；威剛收280.5元，上揚0.36%；群聯翻黑下跌5元，收在1445元。

群創因扇出型面板級封裝獲國際大廠訂單，去年底封關日爆出逾93萬張巨量，今日熱度不減，交易量達78.4萬張，收在18.1元，漲6.16%，近4個交易日漲幅達34.07%；友達收12.6元，上揚2.86%。

對於今日台股表現，陳重銘在臉書發文表示，「台積電又創新高了，開心！往年第1季都是台積電股價高點，主要是反應去年獲利成長！接著股價就會反應當時的獲利，以及國內外的股市氣氛。」他也提醒投資人，用白話來說就是：第1季追高要小心！

