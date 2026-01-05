台積電為何能一枝獨秀飆漲？阮慕驊揭原因「與Fed有關」：資金全流向成長標的

台股在今（5）日順利飛越3萬點大關，不過財經專家阮慕驊在節目《聽！阮大哥的》中分析，儘管大盤一度上漲超過千點，但主要是由台積電、聯發科、鴻海等權值股帶動，當前的利率無法定價資產價格，導致資金流向有成長趨勢的標的，這也是成為台股能夠站上3萬點，大摩、高盛等外資投信紛紛上調台積電目標價的主因。

阮慕驊指出，一般而言，利率是資產定價最重要的元素，例如降息會帶動債券價格上漲，然而目前的狀況是，即便聯準會在 2024 啟動降息循環，10 年期、20 年期等長天期美債殖利率卻未隨之下降、債券價格並未明顯上漲，顯示利率已無法主導美債價格，Fed 對債市的掌控力正在減弱。

阮慕驊表示，2019年發生10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛，引發市場擔憂經濟衰退並導致債市恐慌性買入，聯準會主席鮑爾在當時表示，這是週期性的調整，並在當年連降3碼，也成功同時壓低了債券殖利率。當時聯準會的降息能夠壓低殖利率，但這次卻沒有看見這情況，代表聯準會無法掌握債券市場，這恐怕才是聯準會和美國財政部最應該要擔心的事情。

阮慕驊認為，當利率無法定價資產價格，資金就會流向有成長性的標的移動，AI 概念股就是當前被認為有成長前景的項目，這也是為什麼今天台積電可以帶領台股快速飛躍3萬點。外資法人如摩根士丹利（大摩）上調台積電目標價至 1880 元、高盛則給出了 2330 元的目標價，是看好台積電EPS在未來會大幅成長。

不過阮慕驊也提醒，市場雖然長期趨勢是如此，但不代表短中期的過度樂觀風險是不存在的。



