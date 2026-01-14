台積電熄火收平盤價！台股終場上漲234點

▲ 台北股市今（14）日終場上漲234.56點或0.76%，收在30941.78點，續創收盤新高。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國財報季開跑，不過摩根大通股價走弱拖累銀行類股表現，拖累美國股市週二多數走低，不過在英特爾與AMD大漲帶動下，費半指數逆勢上漲近1%，帶動台北股市今（14）日持續走高，開盤上漲35.31點、來到30742.53點，盤中最高來到30994.81點，再創新高，終場上漲234.56點或0.76%，收在30941.78點，續創收盤新高，成交量為6587.04億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.79點、來到286.15點，終場上漲5.24點或1.84%，收在290.6點，續創逾25年新高，成交量為1551.5億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、大同、康舒、元晶、華新；個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、鴻海、力成、華通。

權值股多數走高，明日將召開法說會的台積電今日熄火表態，大多時間在盤下震盪，不過最後一盤爆出5046張買單，拉抬股價終場收在平盤價1710元；鴻海則開高走高，終場上漲8元或3.53%，收在234.5元，挹注大盤指數就有37點。

雖然台積電熄火，但「積友友們」表現強勁，穎漢攻上漲停價39.7元，和椿上漲逾7%，漢唐、高僑、美達科技、盟立上漲逾6%，川寶、濾能、京鼎上漲逾5%，翔名、豪勉、廣運上漲逾4%。

此外，據傳台美之間關稅有望降至與日韓一樣的15%，其中被視為最大受惠族群的工具機，今日股價上漲慶賀，高鋒、喬福、福裕、協易機攻上漲停板，恩德上漲逾9%，百德上漲逾8%，直得、大銀微系統、數泓科上漲逾6%，亞崴、上銀、全球傳動上漲逾4%。

PCB概念股今日持續走高，凱崴、榮科、騰輝電子-KY攻上漲停板，恩德逼近漲停板，達航科技、合正上漲逾6%，佳總上漲逾5%，金像電、金居上漲逾3%。

節能概念股今日續強，合晶、碩禾、聯合再生攻上漲停板，永冠-KY上漲逾9%，樂事綠能上漲逾6%，茂矽、鼎元、崇越上漲逾5%。

