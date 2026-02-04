台積電熄火！台股收盤小漲94點 面板雙雄亮燈漲停、記憶體股翻揚

台股週三收盤小漲94.45點，以32289.81點作收，漲幅0.29%。廖瑞祥攝



美國科技巨頭陸續發布財報，部分企業表現不佳，美股主要指數全面收黑。台股今日（2/4）開盤不久即大跌逾250點，最低跌至31942點，主要權值股台積電、台達電、聯發科紛紛走弱。指數探底後，跌勢逐漸收斂。10:00過後，台積電翻紅小漲，加權指數盤中最高漲逾百點至32380點，上下震幅逾400點。收盤小漲94.45點，以32289.81點作收，漲幅0.29%，收復5日線。

台積電開盤下跌15元，以1785元開出，早盤最低跌至1775元。10:00過後，股價翻紅小漲，盤中最高漲至1805元。但尾盤賣單大舉出籠，終場跌了15元，以1785元作收，跌幅0.83%，失守5日線。單日成交張數2萬6,833張；公司市值來到46.29兆元。

廣告 廣告

主要權值股漲多跌少，國泰金漲逾2%，鴻海、聯電漲逾1%，股價各收在76.2元、219元、61.8元。聯發科、日月光投控、富邦金、廣達、中信金皆小漲；僅台達電、中華電、緯穎小挫。

記憶體股本週跌勢兇猛，今日回神大漲。力積電狂飆1根，股價收在65.6元。南亞科、威剛、旺宏皆漲逾6%，各以295元、333元、89.7元作收。至上、福懋科、群聯、十銓漲逾3%，華邦電、鈺創漲逾2%，品安、廣穎、宇瞻皆小漲；僅創見、華東小幅收黑。

此外，面板雙雄友達、群創一早雙掛漲停板，股價各為15.15元，23元，成交量各逾19萬、45萬張，投資人紛紛搶買。

世界先進昨召開法說會，管理層預期2026年第一季晶圓出貨量將季增約1%到3%；產品平均銷售單價將季減3%到5%之間。財測數字未如市場預期，今日股價重挫1根，跌至122元，摜破月線！單日成交張數4萬2,519張。

今日總成交值6854億元，成交張數1008萬張。委買張數2431萬張，委賣張數1343萬張。

更多太報報導

法說後失望賣壓湧現！復刻聯電走勢 漲價題材落空 世界先進股價跌停

美股收黑！台股早盤跌逾250點後翻紅漲逾百點 台積電小漲 面板雙雄亮燈漲停

台積電優化成熟製程將釋商機？ 世界先進董座方略：秉持策略合作模式爭取雙贏