台積電熄火！台股早盤漲逾200點 鴻海、台達電、廣達扛多頭大旗

美股週二漲跌互見，費半創高，台積電ADR盤中以336.42美元刷史高。台股今日（1/14）開盤小漲，在鴻海、台達電、廣達等權值股帶動下，早盤最高漲逾200點至30917點，漲勢還在持續中。台積電於平盤震盪。

道瓊工業指數下挫398.21點，收在49191.99點，跌幅0.80%。標普500指數小跌13.53點，以6963.74點作收，跌幅0.19%。那斯達克指數小挫24.02點，收在23709.88點，跌幅0.10%。費城半導體指數逆勢上揚73.16點，以7747.99點作收創史高，漲幅0.95%。

台積電ADR昨盤中漲至336.42美元歷史新高價，但收跌0.17%，以331.21美元作收。權王台積電昨盤中刷新天價1720元，收在1710元。今日開盤小挫5元，沒多久翻紅小漲，最高漲至1715元，之後於平盤附近震盪。

主要權值股漲跌互見，鴻海、台達電、廣達、智邦漲逾2%，緯穎漲逾1%，日月光投控小漲。但國泰金、聯電跌逾1%，富邦金、兆豐金小挫，中華電、中信金、南亞科平盤震盪。

