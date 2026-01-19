台積電熄火、記憶體扛台股 大盤小跌50點 這檔記憶體開盤即漲停

台股早盤下跌約50點。

今日台積電漲多休息，以1725元開出，下跌15元，不過記憶體族群全面開紅盤，在力積電賣廠予美光的消息一出，力積電開盤即漲停，也帶動記憶體族群大漲，在記憶體族群撐盤下，台股早盤只下跌約50點，來到約31300點。

台積電經歷法說會開出積極展望、台美關稅終於結束，近期大漲超過50元，不過今日台積電呈現休息態勢，反而資金朝向其他族群前進。台積電早盤下跌15元，跌幅0.84%，股價來到1725元。

其他權值股也無力上漲，鴻海下跌4元，跌幅1.7%，股價來到230.5元，聯發科下跌35元，跌幅2.65%，股價來到1465元，僅有台達電上漲15元，漲幅1.33%，股價來到1140元。

今日台股靠著記憶體族群撐盤，上週六（17日）力積電（6770）宣布重磅消息，將以18億美元現金將銅鑼場售予美光，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。

這不僅代表記憶體行情依然非常好，同時投資人也期待，力積電進行轉骨進入AI供應鏈，今日力積電雖然還在處置股行列，但開盤就漲停，股價來到62元。記憶體族群集體開紅盤，南亞科、旺宏也都呈現漲停態勢。



