台積電熊本二廠並非突然「升級3奈米製程」？阮慕驊曝背後蛛絲馬跡

日本首相高市早苗1月23日宣布解散國會、提前改選，並將選舉定於2月8日舉行，自宣布解散到投票日僅約半個月。對此，財經專家阮慕驊今（6）日在節目《財經一路發》中分析，高市政府之所以選擇「速戰速決」，意在避免在野黨有時間整合勢力、組成反制聯盟，政治策略上可謂「破釜沉舟」。

阮慕驊分析，若高市早苗能在此次國會大選中勝出，「她的首相寶座就會坐得更穩」，反之，政權穩定性、正當性恐將被動搖。他也指出，美國總統川普日前公開表態支持高市執政聯盟，並證實兩個人將會在3月19號在白宮會面，為選情增添變數。

阮慕驊亦提到，川普同時回顧「去年達成美日貿易協議，對兩國有重大的幫助。」他認為，美日關係在選前被刻意渲染，足見經貿與安全議題仍是日本政治的重要變項。

除政治因素外，選前另一項受到市場高度關注的動態，來自台積電在日本的投資布局。阮慕驊指出，台積電董事長魏哲家於選前赴日，重新規劃熊本第二座晶圓廠，要從6奈米這個製程，變成3奈米，並將投資金額從122億美元拉高到171億美元。他轉述，部分媒體評論認為，此舉「也對高市的選情有幫助」，但他也強調，該決策未必與選舉直接掛鉤。

阮慕驊回顧，熊本二廠先前一度傳出停工，「當時大家還很狐疑說，怎麼會突然就停工了」，後續即傳出是製程改變，所以通知廠商暫時停止，如今消息正式確認，其實是有跡可循。

