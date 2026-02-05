台積電熊本二廠升級3奈米 太普高：兩建案有望受益

（中央社記者何秀玲台北5日電）台積電位於日本熊本二廠，5日確定從原本規劃的成熟製程，轉攻3奈米先進製程，從印刷版材跨足房地產的太普高表示，已在熊本投資買進2塊土地，合計總投資超過新台幣50億元兩大建案，將直接受益此半導體產業升級紅利。

太普高董事長呂金發今天透過新聞稿表示，台積電熊本廠製程直攻3奈米，對於太普高已購入的熊本兩塊建地開發案，可預期獲得台積電效應的產業紅利。

呂金發指出，太普高投資、位於熊本市中央區的883坪基地，正進行「本莊三丁目公寓式酒店開發計畫」，此案投資至少20億元，已於今年1月27日動土，接著將在4月動工，興建地上14層、177間12坪到44坪的公寓式酒店。

他說，此一投資開發案共177戶，除了6成保留為出租型資產外，總戶數的40%，將以售後包租代管模式處理，全案委由專業飯店管理公司合作。

另一塊距離台積電3奈米二廠，步行不到15分鐘的5500坪基地，預定2027年動工，約興建200戶住宅和一棟11層樓高的飯店，此案投資額約30億元。

太普高2025年合併營收8.68億元，年減17.82%；太普高總經理侯景文指出，2025年營收仍以印刷版材的本業收入為主，由於免處理CTP環保版材，持續放量銷貨至美國、巴西、歐洲等高階高單價市場，本業可望持續穩定上揚。

除了印刷版材之外，太普高持股17.25%的和逸建設，投資興建的建案水星光、璞日，已在2025年完工取得使用執照，河睦以及一央清等建案，可望在2026年完工取得使照，貢獻2026年盈餘。（編輯：張均懋）1150205