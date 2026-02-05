台積電熊本二廠將量產3奈米晶片！ 魏哲家親赴高市早苗官邸報告

日本首相高市早苗今（5）天在首相官邸會見台積電董事長魏哲家，台積電也確定在日本的熊本二廠量產3奈米晶片。

魏哲家今天上午10點在日本首相官邸，親自向日本首相高市早苗及其政府高層報告熊本第二座晶圓廠最新規劃，將生產製程由原本的6至12奈米，大幅升級至3奈米先進製程。

根據NHK報導指出，魏哲家表示，3奈米技術是AI人工智能和智慧型手機採用的高端技術，將有助於日本當地經濟增長，也為日本的人工智能產業奠定基礎；而日本將首次自主生產3奈米半導體晶片，高市早苗強調，人工智慧和半導體是關鍵戰略領域，日本政府將結合公私部門促進國內投資。

