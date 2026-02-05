台積電熊本二廠將量產3奈米晶片 魏哲家10時晤日相報告新計畫

圖為台積電熊本子公司。取自TSMC



日本《讀賣新聞》今日（2/5）透露，台積電擬於熊本縣首度啟動量產最先進的3奈米晶片計畫，設備投資規模上看170億美元（約合5386億台幣），公司高層預計將造訪首相官邸，直接向日本首相高市早苗報告新計畫。

一般來說，半導體尺寸愈小，處理大量資料的速度就愈快。3奈米晶片預期將應用於人工智慧（AI）資料中心、自動駕駛及機器人等領域，但目前日本國內尚無具備製造此類晶片的生產基地。

報導引述日本政府知情人士透露，東京正致力於強化自身半導體製造能力，認為該計畫將有助於日本的經濟安全，考慮對台積電提供更多支持。

台積電原先規劃在熊本縣菊陽町興建中的「熊本二廠」生產6至12奈米晶片，投資規模達122億美元，而日本政府在2024年已為該廠提供最高7320億日元（約合1478億台幣）的補助。台積電將與日本經濟產業省討論其事業計畫的調整。

而總部位於東京的日本Rapidus公司則致力於在日本生產尖端半導體，計劃自2027財政年度起於北海道量產2奈米晶片。日本政府評估，2奈米晶片的應用領域與3奈米不同，台積電的新計畫不會與Rapidus構成競爭關係。

全球半導體市場競爭日益激烈，中國製造商在成熟製程的晶片市場不斷擴大市占率，而目前具備10奈米以下微細製程能力的半導體工廠主要集中於台灣與美國。高市早苗內閣提出集中投資半導體、AI及數位科技等成長領域的方針，並透過補助等措施吸引半導體工廠進駐日本。

另據《熊本日日新聞》報導，日本政府已宣布，高市將於當地時間上午11時（台灣時間10時）與台積電董事長暨總裁魏哲家於首相官邸會面。

