台積電熊本二廠擬改產3奈米 行政院：2036年台灣先進製程佔比80%

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台積電董事長魏哲家今(5)日與日本首相高市早苗會面，計畫在台積電熊本第二工廠生產3奈米製程晶片。對此，行政院發言人李慧芝表示，台積電佈局全球先進製程也在台灣是領先全球，指出魏哲家說過在海外發展並不是要取代台灣，經濟部長也說明過，到2036年時在先進製程部分台灣的佔比是80%。

針對日媒報導，台積電回應，正評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。魏哲家也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策，將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

不過，在野黨質疑高階製程外移是否會導致矽盾效應遞減？行政院發言人李慧芝表示，台積電佈局全球先進製程也在台灣是領先全球，之前經濟部長也說明，到2036年時，在先進製程部分台灣的佔比是80%；台積電董事長魏哲家也說過，台積電所有的決策都基於客戶的需求，在海外的發展並不是要取代台灣。行政院也會持續支持半導體產業，以台灣為本、以世界為目標，並且持續跟產業保持聯繫。





