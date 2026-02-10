台積電熊本二廠擬改3奈米 鈺創盧超群：非常聰明、正面的投資

鈺創董事長盧超群。

鈺創董事長盧超群今日出席「先進半導體研發基地動土典禮」，被問到台積電熊本二廠正在研擬改成3奈米製程，他表示，這是很聰明、很正面的投資。

盧超群指出，台灣半導體產業目前處於高度飽和狀態，「台灣的廠都來不及，已經擠爆」。對於日本廠的轉型，他分析原本計畫以 28 奈米、20 奈米等成熟製程為主，但由於市場需求與技術演進，轉投 3 奈米將使台日合作進一步深化。

「日本人掌握了關鍵的材料與設備（Equipment），大家需要共同發展。」盧超群強調，台積電身為先行部隊，在日本設廠能就近取得最新的設備、材料及各項技術支援，這不僅是產能擴張，更是技術與供應鏈深化的戰略部署。

廣告 廣告

針對國際間討論已久的「台灣加一（Taiwan +1）」議題，盧超群直言該觀念並不正確，甚至語帶幽默地勸戒業者：「這三年來證明，凡是搞『台灣加一』的人都沒賺到錢。」

他表示，台灣半導體產業擁有極高的經濟效益，在台灣生產最具競爭力且最有幫助。他呼籲國際社會應理解，台積電等廠商往海外擴張，是為了「滿足世界需求」，而非因為台灣的地位有所改變。

盧超群舉例，如 NVIDIA（輝達）、AMD（超微）等大廠，正是因為選擇與台灣深度合作，如今才得以壯大規模。他主張正確的觀念應是「台灣加上與台灣合作的海外據點」，透過鄰近工廠的供應鏈協作，而非刻意尋找台灣以外的替代方案。



回到原文

更多鏡報報導

2030年營收挑戰三千億！群聯潘健成：AI讓NAND Flash缺十年

獨家／30年來第一次見到這現象 力積電黃崇仁：記憶體缺到2028年都不一定緩解

封關前大禮來了！台積電衝1875元創歷史紀錄 台股大漲500點觸33K大關

狼父對親生3名國小女兒下手 7年性侵猥褻175次！法官震怒重判663年