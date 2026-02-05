台積電熊本二廠擬產3奈米 分析師感到疑慮

▲台積電表示正規劃熊本二廠未來可望改採3奈米製程技術生產。對此，分析師對此計劃持保留態度。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電董事長魏哲家今（5）日拜會日本首相高市早苗，台積電證實，表示正規劃熊本二廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。對此，分析師感到不解，「台灣原來的三奈米產能怎麼辦？」他直言，去日本擴產之後的相關成本、折舊攤提，是否將衝擊台積電毛利率？並對此計劃持保留態度。

台積電今日回應，魏哲家博士今日在與高市早苗會面時表示，公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

針對熊本二廠計劃，證期雙照分析師翁偉捷今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時感到疑惑，「台灣原來的三奈米產能怎麼辦？」除非台積電能確定會接到更多的生意，否則，產能越開越多，一定就是替代掉原本的。「真的能確定未來的產能需求有這麼多嗎？」

他認為，未來AI廠商，比如現階段五、六個關鍵的生成式AI平台，大概兩年過後，搞不好只會剩下一到三家。可能剩下Gemini、OpenAI，其他的投資產能，可能全變成閒置的空產。

翁偉捷說，現在正處於軍備競賽的高峰期，所以一直不斷需要晶片、伺服器，台積電產能也會應預期不斷開出，但生成式AI公司從六家倒掉剩兩家時，勢必會有部分算力是被閒置的，當這些產能開下去，未來不就等於落空？

他也直言，台積電日本擴產三奈米，擴產之後的相關成本、能力，以及折舊攤提費用，是否影響台積電原先預期的毛利率，除此之外，他強調，未來日圓會持續升值，如果現在蓋廠，日圓一升值，成本就變高了，成本與毛利率，是值得疑慮的地方，「能不能維持你（台積電）宣稱的那麼好的毛利率？這是一個問號。」

至於輝達執行長黃仁勳提到輝達需要很多晶圓，直喊台積電未來十年的產能可能會成長超過100%，是否與日本擴產三奈米有關，對此，翁偉捷疑問，「如果是這樣，為什麼不直接把廠蓋在美國就好？為什麼要蓋到日本？」他說，台積電已經在美國設廠了，如果是黃仁勳要的產能，在北美洲擴產就好，為何要把廠建到日本去？這很奇怪。

他分析，有沒有可能，台積電到日本擴建三奈米，是因為二奈米的接單狀況有疑慮？否則根本說不通，他指出，這方面台積電並未提出較合理的對外說明。

