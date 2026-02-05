台積電熊本二廠改採3奈米 高市早苗回應曝光





全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）於今（5）日正式向日本政府遞交重大計畫變更。台積電董事長兼執行長魏哲家上午前往日本首相官邸會晤首相高市早苗，首度透露計畫在熊本縣興建日本首座「3奈米」最先進半導體量產基地。隨著製程技術進階，總投資金額預計將從原先的122億美元（約1.8兆日圓）大幅調升至170億美元（約2.6兆日圓）。高市早苗回應也曝光。

根據日媒《讀賣新聞》報導，台積電原計畫於興建中的熊本第二工廠生產6至12奈米晶片。然而，鑑於全球AI（人工智慧）浪潮席捲及高性能運算需求激增，台積電決定調整戰略，導入目前最尖端的3奈米製程。

這項轉變具備指標性意義。3奈米半導體是AI數據中心、自動駕駛技術以及尖端機器人開發的核心組件。目前日本國內尚無此等級的製造基地，台積電此舉將填補日本半導體產業的技術空白，並顯著提升其國內關鍵物資的供給穩定性。

台日合作：經濟安保的關鍵支柱

在會晤中，日本首相高市早苗對此計畫表達高度肯定與感謝。高市首相強調，半導體與AI是日本經濟安全保障與成長戰略的核心，對於台積電決定在日本投入最先進技術感到「非常振奮且深受鼓舞」。她承諾，日本政府將持續與經濟產業省合作，針對此計畫提供必要的政策支援。

投資規模與未來展望

台積電此次將投資額度加碼近50億美元，展現對日本製造環境的信心。

投資規模：約170億美元。

技術指標：日本首座3奈米量產工廠。

應用領域：AI伺服器、高速運算、次世代自動駕駛系統。

台積電近期將與日本政府經濟產業省完成最終細節協議，並正式對外公告計畫變動。

