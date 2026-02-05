台積電熊本二廠改採3奈米 魏哲家拜會高市早苗 日政府將提供支援

全球最大晶圓代工業者台積電（TSMC）已向日本政府表示，計畫在熊本縣設立日本首座3奈米最先進半導體量產基地，預估設備投資金額高達170億美元。台積電董事長魏哲家今天（5日）將訪問日本首相官邸，直接向首相高市早苗說明最新投資規畫，魏哲家預期這會促進地方經濟；高市認為這項計畫「令人振奮」並表明政府有意提供支援。

全球最大晶圓代工業者台積電（TSMC）已向日本政府表示，計畫在熊本縣設立日本首座3奈米最先進半導體量產基地，預估設備投資金額高達170億美元。圖為台積電熊本廠外觀。（中央社資料照）

綜合《讀賣新聞》與《熊本日日新聞》等日媒報導，若這項計畫付諸實行，將是日本國內首度有工廠生產3奈米製程晶片。



魏哲家今天上午訪問日本首相官邸，會見高市時說明這項計畫。



魏哲家在會談之初表示，「我確信，這將進一步促進地方經濟成長，更重要的是，能夠成為日本人工智慧（AI）產業發展的基礎。」



高市則說，日本政府將推動有助於危機管理與經濟成長的投資，並強調「人工智慧與半導體是其中的關鍵戰略」，同時對這項計畫表示「令人振奮」。「3奈米邏輯半導體是AI機器人、自動駕駛領域所用的全球最先進半導體…從經濟安全保障的觀點來看，具有重大意義」。

廣告 廣告

台積電（TSMC）原本規畫在熊本縣菊陽町的熊本第二工廠生產6至12奈米製程晶片，此次則升級為3奈米製程，設備投資計畫預計從原本的122億美元增加到170億美元。



台積電的熊本第二工廠仍在興建。台積電近期將正式敲定這項新計畫，同時跟日本政府經濟產業省（簡稱經產省）協商相關事宜。

台積電也發布新聞稿指出，魏哲家與高市早苗會面時說，因應人工智慧（AI）帶來的強勁需求，台積電正評估規畫目前在熊本興建中的第二座晶圓廠改採3奈米製程技術生產。

台積電表示，魏哲家感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

台積電在日本熊本縣與Sony等夥伴合資興建晶圓廠，第一座廠已於2024年底量產，第二座廠已經展開營建工程，原先規畫第二座廠將生產6奈米製程技術，目前確定評估改採更先進的3奈米製程技術。

日本政府認為，此案對強化國內半導體供應鏈與經濟安全保障具有重大意義，正研議提供進一步支援。

業界指出，半導體線寬愈小，資料處理速度與效能愈高。3奈米晶片主要應用於人工智慧（AI）資料中心、自動駕駛與機器人等領域，目前日本尚無相關量產據點。TSMC 此案若落地，將填補日本在最先進製程上的空白。



日本政府同時推動本土先進半導體計畫，由 Rapidus 負責，預定自2027年度起在北海道量產2奈米晶片。官方評估認為，TSMC 的3奈米與 Rapidus 的2奈米在應用市場上有所區隔，不致形成直接競爭。



針對熊本第二工廠，日本政府早在2024年即拍板提供最高7320億日圓補助。隨著 TSMC 調高製程等級，政府也開始評估追加支援的可能性，以加速國內半導體製造能力的整體升級。



在全球半導體競逐日益激烈、中國廠商持續擴大市占的背景下，目前能量產10奈米以下先進製程的工廠仍集中於台灣與美國。高市內閣將半導體、AI 與數位產業列為成長核心，透過補助與政策誘因，積極吸引海外大廠赴日設廠。



日本政府並期待，新工廠能成為地方「產業聚落」的核心引擎，帶動就業與周邊投資，作為推動地方創生與區域經濟活化的重要支柱。

（責任主編：莊儱宇）