台積電熊本二廠為何停工？《日經》獨家：AI晶片需求太火熱，正考慮升級為4奈米先進製程

《日經亞洲》11日獨家報導，台積電在九州熊本縣的第二座晶圓廠（JASM 2）目前處於停工狀態，但這並非「護國神山」打算放棄在日本的擴廠計劃。《日經》引述知情人士說法，由於輝達與蘋果等科技巨頭的算力飢渴不斷推高AI晶片的需求，因此台積電只是「戰略性暫停」，考慮將熊本二廠直接升級為4奈米的先進製程。

​《日經亞洲》指出，根據最新取得的獨家畫面比對，熊本縣菊陽町原本喧囂的紅土工地，竟悄然陷入一片寂靜，彷彿按下了暫停鍵。一位不願具名的台積電供應鏈主管也低調證實：「工地確實停了，但不是因為沒錢，是因為設計圖要改了。」三位知情人士對《日經》透露，台積電目前正在評估：考慮放棄原來的6奈米與7奈米製程計畫，直接將熊本二廠的技術規格一口氣升級到4奈米。

台積電的熊本二廠原定於2027年投產，今年10月底才剛剛動土。但迅速崛起、更在短時間內走向火熱的人工智慧（AI），讓2024年規劃的熊本二廠定位顯得有些尷尬，因為輝達（Nvidia）的Blackwell架構或蘋果（Apple）的A系列晶片，都需要更高階的算力效能。知情人士指出，若熊本二廠直接改為4奈米製程，勢必會導致工程延宕與大幅度的設計變更，因為這涉及極紫外光（EUV）光刻機的導入與廠房抗微震設計的調整。

知情人士對《日經》透露，台積電也暫緩為熊本的現有晶圓廠增添設備，該廠主要生產用於工業、消費性電子產品和汽車應用的成熟製程晶片。《日經亞洲》曾報導，台積電熊本一廠至少要到2026年才會增添設備，但消息人士指出，台積電已告知供應商，2026年一整年都不會為該廠增加設備。熊本一廠生產的是40奈米和28奈米製程，以及更先進的16奈米和12奈米製程晶片，服務對象包括索尼（Sony）的影像感測器（CIS）與豐田（Toyota）、電裝（Denso）的車用晶片。

《日經》指出，自2024年台積電宣布興建熊本二廠計畫之後，原本的6/7奈米製程需求卻快速冷卻。該製程主要用於電視、Wi-Fi 晶片、藍牙模組及部分中階AI晶片，隨著消費性電子市場復甦力道不如預期，加上客戶端的庫存調整，台積電位於台中、兼顧先進與成熟製程的Fab 15廠區，產能利用率始終未能回到滿載的高水位。《日經》指出，台積電改變晶圓廠設計在高雄就有先例——高雄的Fab 22廠區就是從原來規劃的6奈米和28奈米，直接變更為最尖端的2奈米。

​熊本二廠除了可能改為生產4奈米晶片之外，兩位消息人士透露，台積電也考慮將其先進的晶片封裝技術CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）引進日本，因為這項技術對於製造尖端AI晶片至關重要。目前CoWoS產能幾乎全數集中在台灣，也成為全球AI供應鏈的瓶頸。但消息人士也強調，目前這些計畫都尚未定案。《日經》指出，輝達（Nvidia）最新的Blackwell晶片就是採用台積電的4奈米製程打造，並透過CoWoS封裝技術與高頻寬記憶體晶片進行組裝；蘋果iPhone 17的處理器，則是採用台積電的3奈米製程。

​對於熊本二廠的停工與消息人士的說法，台積電僅低調對《日經亞洲》表示「日本專案正在進行中」，公司目前正與合作夥伴討論詳細的施工計畫。​

