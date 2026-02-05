台積電熊本二廠跳級量產3奈米 高市早苗官邸見魏哲家：日本政府全力支援

台積電董事長暨總裁魏哲家今前往日本首相官邸見高市早苗。（翻攝自讀賣新聞）

全球半導體代工龍頭台積電董事長暨總裁魏哲家今（5日）上午前往日本首相官邸，與高市早苗進行會談。台積電在此次會晤中正式傳達了將在熊本縣菊陽町建設中的第二工廠，導入目前最先進的3奈米製程半導體量產計畫。這項舉動象徵著日本國內將首度具備生產此類尖端晶片能力，不僅將成為日本AI產業發展的基石，更被魏哲家視為貢獻區域經濟成長的重要關鍵。

綜合外媒報導，高市早苗在會談中對此計畫表達了高度肯定與支持，強調AI與半導體是政府推動危機管理與經濟成長戰略中的核心要角，對於台積電決定提升技術層次感到非常振奮。由於3奈米半導體是人工智慧數據中心、自動駕駛以及先進製造機器人等領域不可或缺的關鍵組件，高市早苗表明，基於經濟安全保障的重大意義，日本政府將會全力投入支援。為了配合此戰略構想，日本經濟產業省已計畫將新年度預算中對先端半導體與AI的支援金額增至約1兆2300億日圓。

台積電原先規劃在熊本第二工廠生產較為成熟的6至12奈米製程，但因應全球市場對高性能運算需求的激增，決定將技術水平大幅拉高。隨著製程的升級，該工廠的設備投資規模預計將從原定的122億美元顯著擴張至約170億美元。儘管相關計畫目前仍處於協議初期階段，且未來仍有變動的可能，但此計畫已預計於2028年前正式啟動生產，可望大幅強化日本國內半導體供應鏈的韌性。

從產業佈局來看，台積電將先端技術引進日本，除了能對應台灣本土面臨的土地與電力供應挑戰，也展現了這家身為輝達（NVIDIA）與蘋果（Apple）主要供應商的全球化分散策略，有助於緩解各國政府對於晶片生產過度集中於台灣的憂慮。目前台積電正積極與日本經濟產業省就計畫變更的細節展開最終協商，準備為日本的半導體製造能力帶來指標性的突破。

