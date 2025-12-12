台積電熊本二廠驚傳停工！日媒曝施工機具幾乎全撤 官方僅一句話回應

台積電位於日本熊本縣菊陽町的熊本二廠，今年10月完成簽約並動工，原本預計在2027年12月開始投產，專注於AI等高階應用的6奈米晶圓。然而，據日媒《日經亞洲》報導指出，該廠近期工程突然暫停，大型施工設備幾乎全撤，供應商也證實收到暫停施工的通知。

《日經亞洲》比對工地最新畫面發現，熊本二廠從11月重機雲集、施工繁忙，到12月初已明顯停工，多數設備已撤離。供應鏈人士也證實「工地確實停了」，但強調這是因應設計調整，而非資金問題。

報導指出，AI晶片市場快速升溫，使得6/7奈米製程定位不再完全符合需求，包括輝達Blackwell系列、蘋果A系列等產品都轉向更尖端的製程。

除了二廠進度調整外，台積電也暫緩為熊本一期增添設備，該廠目前生產40奈米、28奈米，以及較先進的16奈米與12奈米晶片，應用於工業、車用及消費性電子產品。《日經》先前曾報導，一期至少到2026年不會擴增設備，如今更傳出台積電已通知多家供應商「2026年全年都無須新增設備」，顯示成熟製程需求疲弱、AI需求強勢轉向的新趨勢。

對於日本熊本二廠的停工消息，台積電未證實或否認，僅表示日本專案將持續進行，公司不評論市場傳聞或臆測。

