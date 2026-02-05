台積電熊本二廠「升級3奈米」！為何魏哲家要改3奈米？二廠時程、兩大原因一次看

今早台積電董事長魏哲家與日本首相高市早苗在官邸會面，討論熊本二廠的最新計劃。根據《讀賣新聞》報導，台積電已敲定熊本二廠將導入3奈米製程，預計第二工廠的投資額將從122億美元（約1.8兆日圓）增加到170億美元（約2.6兆日圓）。

對此，日本首相高市早苗表示：「希望能依照所提出的方向，持續推進相關檢討與討論。」日本政府高度期待後續發展，高市說道：「令人非常振奮。」台積電預計近期將正式拍板調整相關計畫，並已與日本經濟產業省展開協商。

台積電熊本二廠發展進程一次看

熊本二廠原訂於2025年第一季動工，但魏哲家當時表示因交通問題延後。2025年7月，《日刊工業新聞》報導指出，熊本二廠量產時程將延後一年半，推遲至2029年上半年。直到2025年10月，魏哲家宣布二廠正式動土並完成簽約。

然而同年12月，《日經亞洲》又報導熊本二廠出現停工狀況。近期隨著魏哲家與日本首相高市早苗會面，熊本二廠再次出現新的公開進度。

jasm二廠施工 圖/王聖華攝影

為什麼台積電要改三奈米？

目前已確定量產的熊本第一工廠，製程節點為12/16奈米與22/28奈米，屬於成熟製程，應用以車用與工業半導體為主，熊本二廠則是原定生產6-12奈米。由於未切入先進製程，熊本廠難以直接受惠於近年由AI帶動的需求成長。

一位台積電供應商高層表示，在成熟製程市場中，技術門檻相對較低、競爭者眾多，價格競爭壓力也較為明顯；即便台積電在良率與製造品質上仍具優勢，熊本一廠的稼動率提升空間仍然有限。

熊本廠面臨的另一項結構性因素，來自日本半導體產業的分工型態。日本半導體產業長期以IDM為主體，純晶圓代工產業規模相對有限。以營收排名來看，日本前十大半導體公司幾乎由鎧俠（KIOXIA）、瑞薩（Renesas）、索尼（SONY）等IDM廠商占據；同時，日本近年IC設計產業發展動能不足，使得單純以成熟製程服務本地市場的成長空間較為侷限。

若二廠導入3奈米等先進製程，潛在客戶範圍將不再侷限於日本本地的車用與工業需求，而是有機會連結至全球先進製程市場，尤其是AI晶片相關應用的大量需求。

日本國內首次3奈米量產，如何影響Rapidus？

根據《讀賣新聞》，台積電熊本二廠將會成為日本國內首次3奈米量產，日本政府已於 2024 年拍板提供最高達 7,320 億日圓的補助，後續有可能再度追加。長期以來，Rapidus被日本政府定位為推動先進半導體國產化的核心角色，肩負日本重返先進製程的任務，外界關注熊本二廠改為3奈米是否會對Rapidus造成影響。

日本政府對此的官方立場是，2奈米與3奈米半導體在應用領域上存在差異。政府認為，Rapidus規畫中的2奈米製程，與3奈米製程在技術定位與應用場景上並不完全重疊，因此判斷Rapidus與3奈米製程之間，不構成直接的市場競爭關係。

Rapidus的首座晶圓廠已設於北海道千歲市，現階段規畫於2027年下半年開始量產2奈米晶片，被視為日本重返先進半導體製造的重要里程碑。Rapidus也同步規畫加速興建第二座晶圓廠，計劃於2027財年在北海道興建第二座晶圓廠，最快可於2029年啟動1.4奈米晶片生產。

