台積電熊本二廠「改採3奈米」登日媒頭條 高市早苗PO與魏哲家合影

國際中心／施郁韻報導

台積電預計9日於日本熊本舉行董事會，台積電董事長暨總裁魏哲家5日上午與日本首相高市早苗會面，引發市場關注，台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，消息登上NHK等多個日媒頭條。高市早苗5日晚間也在社群平台PO出與魏哲家的合照。

魏哲家5日會面高市早苗，透露台積電正評估把熊本第2座工廠的製程推進到3奈米，意味著日本本土可能迎來前所未見的3奈米量產布局，對當地半導體產業的升級與振興具有指標性意義。

高市早苗5日晚間在X平台發文表示，與魏哲家在官邸進行會晤，對方帶來了一項令人振奮的消息，台積電熊本二廠將導入3奈米先進製程，還會增加總投資金額，3奈米晶片用於資料中心外，也將廣泛應用在AI機器人、自動駕駛高科技領域，以往3奈米等級的半導體工廠都集中在台灣，如今能在日本設廠具有重大意義。

高市早苗提到，以引進台積電為契機，加速發展的熊本縣半導體產業聚落，是高市所倡議的「地方未來戰略」中「產業聚落」的領先示範，經濟效益擴及整個九州地區，成為「矽島九州」的復活。

日媒《NHK》更是頭條報導熊本二廠將導入3奈米製成的新聞，除了幫助當地經濟起飛外，也將成為日本AI產業奠定基礎。

