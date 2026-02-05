台積電熊本廠升級3奈米 龔明鑫：最新技術仍留台

記者林嘉倩、華紹平／台北報導

經濟部今（5）日舉行年終記者會，經濟部長龔明鑫回顧過去一年表現並發布最新經濟展望，認為今年台灣將轉守為攻，人均GDP更有望衝破4萬美元，針對台積電熊本廠升級3奈米，外界擔憂未來台灣半導體恐怕空洞化，龔明鑫強調最先進、最賺錢的都會留在台灣。

針對台積電熊本廠升級3奈米，外界擔憂未來台灣半導體恐怕空洞化，龔明鑫強調最先進、最賺錢的都會留在台灣。（圖／行政院提供）

經濟部長龔明鑫：「日本的案子我們投審司，我剛剛問了一下，還沒有收到案件，如果收到案件我們當然也會從國家安全跟整體的產業的角度來做審查。」

廣告 廣告

經濟部年終記者會，龔明鑫親自上陣回應，外界對於台積電熊本廠將量產3奈米晶片，半導體空洞化的擔憂，龔明鑫強調3奈米是台積電針對日本客戶需求。

經濟部長龔明鑫：「台灣會不會空洞化？當然不會啊，因為台灣的投資沒有減少，台積電的規劃事實上持續的在增加，顧客追著他跑，包括黃仁勳他是追著我們跑。」

龔明鑫有信心，先進技術絕對留在台灣，即便海外設廠，先進製成比例佔比也不會多過台灣，只是美國商務部長盧特尼克3日演講又再度提到，全球晶片生產過度集中在台灣，更喊話美國要有40%先進製程市占。

美國商務部長盧特尼克3日演講又再度提到，全球晶片生產過度集中在台灣，更喊話美國要有40%先進製程市占。

美國商務部長盧特尼克（2/3）：「我們必須把半導體帶回美國，不可能讓他們（台灣）把所有半導體製造都集中在距離中國只有80英里的地方，而在我們卸任時我的目標是，在先進製程半導體製造上拿下40%的市占率。」

經濟部長龔明鑫：「2028年任內要4成，這怎麼算我也算不出來，因為如果以現在第2個廠，2027年才會蓋好，那第3個廠才開始要蓋，2028年就已經結束了。」

台積電在日本熊本廠將升級3奈米。

另一面台美對等關稅協議也即將簽署，但汽車關稅等細項可能還需跟美方做協商，龔明鑫也希望不要步上南韓，關稅被美方提高的後塵，展望2026對台灣經濟成長率有信心，看好人均gdp衝破4萬美元大關。

經濟部長龔明鑫：「去年採取守勢，我們今年可以採取，比較積極的一些方式。」

今年經濟部目標還要推動，台灣非紅無人機產值達200億元，讓台灣成為經濟日不落國。

更多三立新聞網報導

台積電撐台灣經濟！彭博示警「貧富差距比美國極端」 小心1危機

設台灣代表處等同「衝到火車前面」 立陶宛總理稱對中關係判斷失誤

新聞幕後／北京急叩川普！官員曝中國軍隊「氣虛」拿台灣牌當新聞素材

新聞幕後／川習通話藏「軍購、供應鏈」關鍵字 官員揭習近平畏懼真相

