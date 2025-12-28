台積電熊本廠帶旺當地經濟 但居民擔心這事

▲台積電熊本廠進駐雖繁榮當地經濟，但居民擔心，恐對地下水造成污染或枯竭。（圖╱取自Google map）

[NOWnews今日新聞] 台積電赴日本熊本設廠帶旺了當地的經濟，不僅吸引多家日本科技大廠在熊本周邊投資設廠，也讓當地政府加速興建基礎設施，使得熊本再現經濟成長繁榮的景象，熊本廠也預計2027年底進行投產，然而，當地部分居民仍擔心，工廠進駐恐對地下水造成污染或枯竭。

日媒《日本時報》報導，由於晶圓與材料清洗需大量用水，熊本一廠每日最多抽取約7500公噸地下水，若未來兩座工廠全面運作，年用水量恐達約800萬公噸，引發部分居民對地下水枯竭與汙染風險的擔憂。

與此同時，報導指出，台積電熊本一廠使用了目前未納入監管的全氟烷基化合物（PFAS），雖然工廠廢水經過活性碳處理，但要完全去除這些被稱為「永久化學品」的物質依然困難。

台積電日本子公司日本先進半導體製造（JASM）今年11月曾舉行記者會，說明其在永續製造方面的作法。JASM表示，佔地約2.2萬平方公尺的首座工廠，每日使用的最多三萬公噸水量中，約有75%為回收再利用水。

JASM表示，工廠每日高達5500公噸的廢水品質受到全天候監測，監測標準比法律法規更佳嚴格，且聲明稱，如果偵測到異常情況，系統會自動停止運行，並對廢水進行重新處理。

JASM還提到，透過冬季向稻田注水並讓水滲入地下等各種措施，該工廠在2024年補充約500萬公噸地下水，相當於晶片製造業務用水量的三倍。

然而，當地居民仍擔憂地下水污染或枯竭的風險。當地公民團體成員、70歲的Koichi Ideta憂心，含PFAS的廢水若流入有明海，恐影響食用當地魚貝類民眾的健康，並以約70年前發生於熊本水俁市的水俁病作為警示。

在當地務農超過60年的78歲稻農Koichi Maeda則表示，即使台積電企業方保證水質安全，他還是不願意飲用相關水源，但他也肯定台積電為地方經濟帶來的正面效益，並呼籲企業與政府向居民提出誠懇且清楚的地下水前景說明。

熊本縣政府自2023年8月開始，已持續在台積電廢水處理設施的排放口及相關河流進行水質檢測。縣府說，雖然曾出現過PFAS濃度的暫時上升，但仍遠低於美國和德國設定的飲用水標準。此後濃度已經下降，目前維持穩定。

JASM強調，未來將持續與主管機關及供應商合作，努力降低對人體健康與環境的影響。熊本縣知事木村敬（Takashi Kimura）則強調，豐富的地下水是熊本的重要資產，縣府將全力維護地下水的水量與水質，以化解居民疑慮。

