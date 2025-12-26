台積電熊本廠飄「台味」桂冠把湯圓帶到日本

▲台積電熊本廠，準備冬至湯圓提供全體員工享用。（圖／桂冠實業提供）

[NOWnews今日新聞] 台積電熊本廠日前傳因為要從6奈米轉為更先進製程技術，而停止興建工程，台積電表態，不評論市場傳聞。而我國老牌食品桂冠則在冬至前後把熟悉的湯圓，帶到台積電JASM熊本廠，希望讓遠赴海外工作的台灣同仁與日本在地員工，體會到冬至暖心吃湯圓溫度。

桂冠在去年12月16日首次與台積電慈善基金會合作，董事長王亞倫和台積電慈善基金會董事長張淑芬一起至日本熊本縣菊陽町社區送餐給長輩，也在台積電熊本廠餐廳舉行台日文化交流活動，讓熊本廠同仁有台日湯圓文化交流。

廣告 廣告

今年桂冠持續與台積電熊本廠人力資源部合作，關注海外同仁的生活，2025年12月19日及12月22日兩天，希望透過一碗湯圓，傳遞溫暖與陪伴。桂冠表示，對JASM員工而言，這碗湯圓不只是節慶美食，更是一份被記得、被照顧的感受。

有當地JASM台灣同仁分享，在異鄉工作之際，能在冬至這天吃到熟悉的湯圓，彷彿回到台灣；而日本同仁也表示，透過這樣的文化交流，更能理解台灣同仁對於節日與家庭的重視。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

營養照護難持續 桂冠攜手全家、華碩「健康生態圈」找解方

冬至吃湯圓只要29元！全台湯圓優惠整理：7-11、全家桂冠湯圓75折

台股收28,556點再創歷史新高 台積電收1510元、電纜與PCB族群熱