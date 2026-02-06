台積電熊本改3奈米「矽盾變破窗」？謝長廷提這公司2奈米開產：拿兆元補助

日本眾議院大選之際，晶圓代工廠台積電（2330）董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會晤，引發市場關注，台積電發布新聞稿表示，考量人工智慧（AI）帶來強勁需求，台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產，但有藍委擔憂這恐讓「矽盾」成「破窗」，對此，前駐日代表謝長廷指出，由此可看出，日本對於先進晶片製造國產化的推動，相當積極，相信對日本和台灣的經濟也都會有正面影響。

謝長廷5日在臉書表示，日本《讀賣新聞》首條報導台積電熊本廠生產計劃變更，從預定生產6至12奈米，變更為生產3奈米，魏哲家赴日本首相官邸拜訪高市早苗，高市也肯定台積電對日本和地方經濟帶來的貢獻；日本媒體分析指出，日本政府可能會增加對台積電的補助。

廣告 廣告

謝長廷進一步說，另有媒體報導，位於日本北海道的半導體公司Rapidus，民間股東從8家增至30幾家、投資額從73億日圓到1600億日圓，其中軟銀擴大投資200億日圓，增資來源於軟銀成立開發高性能記憶體的公司，因而期待Rapidus生產的AI半導體能搭載自家該公司的記憶體。Rapidus是由日本政府主導成立，先後預計補助5兆日圓（約新台幣1兆元），是日本半導體產業復興策略的重點公司。

謝長廷提到，Rapidus預計2027年生產2奈米晶片，技術來源是美國的IBM和比利時的IMEC 。他總結，日本政府積極推動半導體政策，台積電也因應AI強勁的需求，在日本創造競爭先機及維持技術領先的優勢，日本有兩家製造先進晶片的工廠，對台灣供應鏈廠商應有相當吸引力。由於2025年7月，Rapidus宣布成功試產2奈米晶片，震驚業界，而後曾一度捲入台積電洩密案中。

更多風傳媒報導

