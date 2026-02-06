台積電熊本改3奈米？謝長廷：日政府很積極

▲前駐日代表謝長廷認為，日本政府對推動先進晶片製造國產化的政策相當積極。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 晶圓代工廠台積電董事長魏哲家，2月5日與日本首相高市早苗會晤後，評估規劃熊本第2座晶圓廠，未來擬改採3奈米製程技術生產，藍委擔憂恐讓「矽盾成破窗」，前駐日代表謝長廷對此表示，高市首相肯定台積電對日本和地方經濟帶來的貢獻，媒體分析日本政府還會增加補助，可以看出日本政府推動先進晶片製造國產化的政策，相當積極。

謝長廷指出，日本讀賣新聞首條報導台積電熊本廠生產計劃變更，從預定生產6～12奈米，變更為生產3奈米，魏哲家董事長早上並前往首相官邸拜訪高市早苗，高市首相也肯定台積電對日本和地方經濟帶來的貢獻，媒體分析日本政府還會增加補助。

另外，媒體也報導座落北海道的半導體公司RAPIDUS，其民間股東從8家增加到30幾家，投資額從73億円增加到1600億円，其中軟銀增加投資200億円，一般認為軟銀不久前成立一家公司開發一種高性能的記憶體，期待未來R公司製造的AI半導體能搭載自家該公司的記憶體，所以增資較多。

謝長廷提及，R公司是日本政府主導成立，政府前後預計補助5兆円，可以說是日本半導體產業復興策略的重點公司，計劃在2027年開始生產2奈米晶片，其技術來自美國的IBM和比利時的IMEC 。

因此，從這些報導可以看出日本政府推動先進晶片製造國產化的政策，相當積極，而台積電的做法也有因應未來AI強勁需求，規劃在日本創造競爭先機及維持技術領先的優勢。而日本有兩家製造先進晶片的工廠，對台灣供應鏈廠商應有相當吸引力，對日本和台灣的經濟也都會有正面影響。

