台積電熊本2廠改導入3奈米與全球AI接軌 日本首相高市讚許為雙贏局面

台積電日本晶圓製造工廠熊本一廠生產成熟製程晶片，二廠若導入3奈米將彌補高階應用市場供應的缺口。(圖片來源/JASM官網)

台積電熊本二廠傳出將導入3奈米製程大規模生產晶片，假使計畫落實不僅能加速日本半導體製造朝著更先進製程邁進，台積電還可望跳脫日本市場的侷限，讓日本製造的晶片打入全球人工智慧（AI）市場。

根據日本《讀賣新聞》（Yomiuri）報導，台積電日本晶圓製造公司，即日本先進半導體製造（JASM）原本計畫在熊本二廠投資122億美元，用於製造6到12米奈米晶片，現在投資額提高至170億美元（約2.6兆日圓），並且製程一舉拉升至3奈米。3奈米晶片可應用於AI資料中心、自動駕駛和機器人等領域。

據悉，熊本一廠起初生產22和28奈米製程晶片，後增加12和16奈米晶片，屬於成熟製程，應用以汽車和工業半導體為主。業界人士表示，由於成熟製程技術門檻相對低、競爭者眾，價格競爭相對激烈，雖然台積電良率和品質具有優勢，但稼動率提升空間仍有限。

倘若二廠導入3奈米等先進製程，潛在客戶將不再侷限日本的汽車和工業市場，而是可以供應全球先進製程晶片的應用市場，尤其是人工智慧（AI）相關產品。

日本政府2024年決定提供最高達7320億日圓（約4.7億美元）的補助，隨著二廠投入3奈米晶片量產，以及台積電提高投資額，日本政府補助力道預料將加大。

台積電投入3奈米，Rapidus明年生產2奈米晶片，兩者不衝突

日本近年致力於重振本土半導體產業，但目前尚無足以製造先進製程的半導體廠，晶片國家隊Rapidus目標是2027年開始量產2奈米晶片。Rapidus肩負日本重返先進製程的任務，被視為推動先進半導體國產化的核心角色。

不過，外界關注熊本二廠製造3奈米晶片是否會對Rapidus造成衝擊。對此日本政府認為2奈米與3奈米晶片在應用領域上存在差異，Rapidus規畫中的2奈米與3奈米製程在技術定位與應用方面並不完全重疊，因此兩者不構成直接的市場競爭關係。

Rapidus首座晶圓廠座落於北海道千歲市，2027年下半年若開始量產2奈米晶片，將是日本打入先進製程重要里程碑。Rapidus也正加速興建第二座北海道晶圓廠，預定在2929年啟動1.4奈米晶片生產。

高市讚揚台積電決定，期待進一步強化雙贏關係

日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）內閣把加強國產先進晶片列為任內重要的科技政策之一，為此日本經濟產業省將2026年會計年度（4月1日起）提高4倍，達到1.23兆日圓。

台積電董事長高層於已2月5日訪問日本首相官邸，向日相高市報告相關事宜。根據《彭博社》（Bloomberg）報導，雙方見面後發表談話，高市肯定台積電的決定，並讚許台積電熊本設廠是經濟合作的典範。她認為，3奈米製程不僅確保全球晶片供應鏈穩定，還能保障日本的經濟安全，希望未來繼續與台積電強化雙贏的夥伴關係。

魏哲家對日本政府的支持表達感謝，他說，若沒有日本政府做為後盾，這個超級晶圓廠計畫將無法實現。魏哲家還表示，台積電日本廠將為日本人工智慧（AI）發展提供一個堅固的基石。

