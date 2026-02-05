台積電熊本2廠改3奈米製程 投資規模增至170億美元

台積電董事長魏哲家5日上午會面日本首相高市早苗，台積電原定2025年10月正式興建熊本2廠，並在2027年12月開始投產6至12奈米製程。日前傳出工程暫停，如今台積電證實正在評估規劃2廠改採3奈米製程技術生產，因應AI所帶來的強勁需求。

從高階智慧型手機、AI加速器再到資料中心，台積電3奈米製程應用範圍廣產能也緊張，2026年台灣廠預計再擴充到13到15萬片，市場仍供不應求，台積電日本熊本2廠評估導入生產3奈米製程，也將與日本經濟產業省針對計劃變更進行協商。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣認為，「日本電子業這些產品其實都並不需要最先進的製程，事實上我們可以看到，日本的熊本1廠目前大概是以28、22奈米為主，日本為了確保他們在半導體的競爭能力，他們當然會希望捨棄7奈米製程而直接跳到3奈米製程去。」

專家分析，日本目前AI相關產業其實對3奈米製程需求不高，未來可能會以出口為主；台積電董事長魏哲家則強調，日本是全球科技生態系中的關鍵的一環，若沒有日本官方的支持，在日本蓋晶圓廠根本難以實現；日本政府也表示，希望強化和台積電雙贏的夥伴關係。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「對於台積電來說，當然可以適時地去緩解客戶這方面對於3奈米的一個強勁的需求，也可以從日本的熊本2廠來做一個及時的供應。當然對於日本來講，先前政府也希望台積電能夠以先進製程落第在日本，因為畢竟半導體是非常重要的一個戰略物資。」

日本政府目前也表示，已經計畫提供熊本2廠7320 億日圓補助，也將考慮提供額外支援。另外，台積電今（2026）年首場董事會也首次前往日本熊本廠舉辦，業界推測台積電再度將董事會拉到海外舉行，除了讓董事了解台積電海外布局外，與這回合作有關。