台積電熊本2廠直攻3奈米 時機非偶然？

台積電董事長魏哲家赴日，與日本首相高市早苗見面。（資料照／東森新聞）





台積電董事長魏哲家昨天（5日）拜會日本首相高市早苗，宣布在熊本導入3奈米，這個時機跟決定是有精算過的嗎？知名獨立科技新聞記者高燦鳴（TimCulpan）指出，台積電早在1到2個月前，就規劃在熊本導入3奈米，主因是車用與特殊晶片需求不如預期，產能面臨壓力。而且熊本雖然規模不大，卻是海外布局指標，需以先進製程維持成功形象。加上技術上不難，這項升級決定，其實是為調度全球AI產能解壓；選在日本國會選前三天宣布，高調送給高市早苗大禮，也有順水推舟的意味。

台積電董事長魏哲家，大步邁進日本經產省，跟大臣相見歡。

魏哲家VS經產省大臣赤澤亮正：「我們今天宣布了興建一座，全新3奈米製程，超大晶圓廠的計畫，不僅將促進當地經濟成長，更將奠定日本AI產業基礎，經濟產業省完全打算推進，轉向3奈米技術的相關討論。」

台積電重磅宣布升級熊本二廠，更將首次將董事會，移師日本熊本廠，預計將討論二廠的投資細節，隨著熊本二廠製程升級，浮上檯面，這場董事會的重要性，明顯升級，也代表日本布局，將是台積電下一階段戰略核心。

NHK記者：「1奈米100萬分之一公釐，頭髮寬度為10萬奈米，半導體迴路寬度卻是更小的3毫米，一般來說越細性能越好。」

NHK就在晚間重點新聞時段，大篇幅報導，還特別製作精美3D動畫，向日本觀眾介紹，3奈米的技術難度，折射出日方，對於台積電選擇日本的敬意，地方也非常期待。

熊本縣知事木村敬：「（3奈米製程）作為生成式AI，自動駕駛機器人技術等領域，所需的尖端半導體，必將推動我們，打造未來型產業的目標。」

日本大力歡迎，只不過台積電的升級決定，可不僅是基於台日友好，獨立科技新聞記者高燦鳴指出，熊本廠來自汽車和特殊晶片行業的需求似乎低於預期，加上熊本廠是台積電，海外布局的指標案例，需要快速消化閒置產能，避免影響成功敘事。

半導體專家曲建仲：「台積電在日本從6奈米改成3奈米，主要的原因是，目前人工智慧的需求還是很強勁，所以台積電缺3奈米的產能，那目前在台灣的晶圓廠，都已經滿載的情況下，當然你要再建新的晶圓廠場地有限，所以我想是經過評估之後，覺得日本是非常合適的地方。」

專家認為，台積電3奈米需求太強勁，直接在熊本二廠升級，締造雙贏，而且台日工作文化，比起美國更相似，熊本廠的建設和產能提升速度，或許更符合台積電的需求，魏哲家送給高市早苗的大禮，其實更是台積電精明的務實。

