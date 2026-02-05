台積電熊本2廠 擬升級3奈米

台積電董事長魏哲家（左二）五日與日相高市早苗（右二）會面，評估規劃熊本第二座晶圓廠改採三奈米製程技術生產。（路透）

記者陳建興、王超群∕台北報導

晶圓代工廠台積電董事長魏哲家五日與日本首相高市早苗會面，雙方洽談日本投資事宜。台積電表示，考量人工智慧（ＡＩ）帶來強勁需求，台積電正評估規劃熊本第二座晶圓廠未來可望改採三奈米製程技術生產。

對此，國民黨立委許宇甄表示，若台積電將三奈米製程落地日本，代表過去宣示先進製程根留台灣的政策承諾面臨重大考驗。在日本掌握三奈米產能、美國布局二奈米技術的情況下，台灣在高階晶片供應鏈中的關鍵地位勢將出現變化，過往作為談判籌碼與地緣安全支撐的「矽盾」效果，恐隨之弱化。

台積電在日本熊本縣與ＳＯＮＹ等夥伴合資興建晶圓廠，第一座廠於二０二四年底量產；第二座廠已經展開營建工程，原先規劃將生產六奈米製程技術，目前確定評估改採更先進的三奈米製程技術。

對此，長期研究地緣政治的半導體產業專家則認為，初期應是為了滿足輝達等美系ＡＩ客戶龐大需求，不僅有助台積電增強產能配置彈性，對台積電的ＡＩ客戶、日本半導體產業鏈及日本政府都將具正面效益，可望創下多贏局面。

專家指出，台積電在台灣和美國加速布局先進製程產能，未來也在日本布局先進製程，將有助增強產能配置彈性及降低風險。而且台積電積極擴產，客戶也可受惠，避免產能不足的影響。

許宇甄呼籲政府正視產業與能源政策的結構性問題，審慎因應先進製程外移可能帶來的經濟與國安風險。行政院則表示，台積電在台先進製程領先全球，而海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。