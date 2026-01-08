台積電營業祕密案追加起訴三人 在押被告陳韋傑移審智財法院裁定羈押禁見
台積電離職工程師陳力銘等涉竊取關鍵技術遭起訴，高檢署查獲另名員工陳韋傑涉竊14奈米以下製程資料，日前追加起訴，今天（8日）將陳韋傑移審，由智財法院開庭決定是否繼續羈押。偵查中已遭羈押的陳韋傑身穿綠色囚服，由法警解送至智慧財產及商業法院，面對媒體提問是否洩密等問題，沒有回答。智財法院晚間裁定陳韋傑羈押禁見。
智慧財產及商業法院裁定表示，陳韋傑經訊問後，雖坦承借用不知情同事帳號密碼登入台積電公司資料庫，擅自重製取得台積電公司所有的核心關鍵技術營業秘密資訊並傳送給陳力銘，但矢口否認有何違反國家安全法犯行。
法院認為，依卷內證人證述內容、保密協定、簡訊對話紀錄、東京威力公司雲端電子檔案列印紙本、台積電公司員工帳號及管理監控系統紀錄、監控系統勘驗筆錄、經濟部關於國家核心關鍵技術的函覆資料等現有相關事證，已足認定他涉犯國家安全法的意圖域外使用而擅自重製而取得國家核心關鍵技術營業秘密罪嫌，犯罪嫌疑重大。
法院裁定指出，陳韋傑對於被訴犯罪情節、手段的供詞，不僅前後所述不一，且對犯罪細節有避重就輕情形，且他在案發後與陳力銘聯繫，知悉陳力銘及其他同案被告已遭調查，旋即更換個人手機及公務電腦，此等申請報廢或毀損本案用以重製、傳送相關營業秘密的設備等疑似湮滅證據舉止，足認有勾串共犯、湮滅證據之虞。
至於陳力銘，雖已經本院裁定羈押禁見中，但陳韋傑與陳力銘被訴共同犯罪情節調查，尚需勾稽比對相關電磁紀錄等，才能釐清確認全案犯罪細節。
法院表示，陳韋傑所涉犯罪，不僅損及個別企業利益，並有重大損害國家安全、產業競爭力及經濟發展情形，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制程度，本案既有審理程序尚待進行，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，並防衛社會治安，依比例原則，認有羈押必要。
全案源於高檢署智財分署偵辦台積電2奈米洩密案，查出前台積電工程師陳力銘離職後，轉任設備商東京威力科創行銷部門，期間涉嫌為爭取台積電先進製程設備訂單，向在職工程師索取關鍵技術資料。
檢方認定，陳力銘於民國112年下半年至去年上半年，多次要求台積電工程師吳秉駿、戈一平提供機密資料，供東京威力科創內部分析改善設備。高檢署去年8月起訴3人，指其竊取國家核心關鍵技術營業秘密，案件目前由智財及商業法院審理，3人仍在押。
檢方後續認定東京威力科創對陳力銘負有監督責任，但除內部規定不足，未盡力為防止行為，應負法人刑事責任，涉犯國安法等4罪嫌，追加起訴，建請罰金刑新台幣1.2億元。
檢方後來為釐清東京威力科創是否符合國安法所稱「盡力為防止行為」要件，發覺東京威力科創雲端硬碟內尚存有台積電的國家核心關鍵技術，即「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料。陳力銘供出另名台積電員工陳韋傑涉案，檢調去年11月搜索並羈押陳韋傑。
高檢署本月再追加起訴陳力銘、陳韋傑、東京威力科創及盧姓員工，對陳力銘、陳韋傑分別求處7年徒刑、8年8月徒刑，涉滅證的盧姓員工求處1年徒刑、東京威力科創建請罰金刑2500萬元。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
《台北股市》台股市值估達100兆元！盤中再創新高 攻上30,593點新紀錄
【時報-台北電】臺灣證券交易所董事長林修銘今（8）日將舉行歲末新春記者會，市場關注林修銘是否釋出股市的政策利多。然而台股今日因台積電（2330）先開低後翻揚，加權指數也呈現開低後翻升，最高衝上30,593.49點，再寫盤中歷史新高點，以此點位估計，台股集中市場市值衝高至100兆元大關。 台股今天走勢震盪劇烈，從一早的最低點30,268.36點，到10點過後拉升至30,593.49點歷史盤中高點，上下高低點325.13點，台股近日交投熱絡，昨天爆出8,817多億元天量後，今天到近11點時，成交金額已4,700億元，估計可能也會達到8,000億元之上。（新聞來源：工商即時 呂淑美）時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台股高檔震盪，軍工股受美國防預算利多推升
【財訊快報／黃冠豪】台股大盤今日於平盤附近上下震盪，高檔整理，市場資金屏氣凝神，關注台積電(2330)即將舉行的法說會，預期至1月16日的行情可能將維持類似格局。 受美國總統川普大幅提升國防預算利多刺激，今日軍工類股表現強勢，雷虎(8033)封關漲停，漢翔(2634)盤中一度觸及漲停。夜視鏡及反制無人機大廠代理商邑錡(7402)、創泓科技(7714)同步大幅上揚，軍工股再現攻勢。財訊快報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台積電再爆內鬼！工程師否認竊密 遭求刑8年8月
台積電洩密案，再查出內鬼！一名離職的陳姓主嫌，涉嫌勾結其他兩名在職工程師，竊取2奈米晶片機密，交付給東京威力科創台灣子公司，陳姓主嫌後來再咬出另一名陳姓工程師也涉嫌竊密，檢方追加起訴。今(8)日上午，...華視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台積電營業秘密案追加起訴 被告移審智財法院 (圖)
高檢署偵辦台積電營業秘密案，5日追加起訴陳姓男子，8日移審，由智財法院開庭決定審判中是否羈押。圖為法院電子看板。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》股王信驊攻上7,825元！再次寫下台股最高價紀錄
【時報-台北電】股王信驊（5274）近來股價強勁攻堅，今（8）日一早再度飆漲至7,825元大漲445元大漲6％，隨後漲勢收斂，但仍在7,700元以上高檔，維持大漲約4.5％格局，權王台積電（2330）強勢由黑翻紅，帶動千金股整體表現不俗。 信驊挾營收創高的優勢，今天股價再衝高一波，去年12月營收、去年第四季營收及去年全年營收三創歷史新高，股價也一再改寫新天價。 股王樂開懷，也帶動千金股漲勢，台積電一早受到ADR大跌2.67％的衝擊，一早開低，然隨後買盤湧入，股價立即翻紅，其餘千金股包括群聯、奇鋐、嘉澤、祥碩、光聖、AES-KY、智邦、漢唐、旭隼等，股價都紅通通。（新聞來源：工商即時 呂淑美）時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台積電上漲20元 台股午盤小漲24點
[NOWnews今日新聞]美國股市週三逢高拉回，唯獨那斯達克指數上漲0.16%，台北股市今（8）日持續走低，開盤下跌104.89點、來到30330.58點，不過盤中在台積電翻紅的帶動下，指數成功翻紅，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《產業》台積電紅利救不了？高雄買賣移轉創15年慘 這區跌掉6成重災區
【時報-台北電】高雄房市2025年刮起冷風，全年買賣移轉棟數只有31,196棟，年減3成，是近15年來最慘淡的一年，日前才迎來橋頭科學園區啟用紅利、過去曾與楠梓、仁武並列熱區的橋頭區，買賣移轉棟數更是慘烈，縮水到只剩494棟，比腰斬還慘，年減逾六成，另外兩個行政區前金區及鼓山區，買賣移轉棟數也是直接砍半，只有三民區年增5.7％，是唯一不降反升、逆勢稱霸的行政區。 台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮8日表示，根據高雄市地政局資料統計， 2025年高雄市全年買賣移轉棟數為31,196棟，年減3成，為近15年來最慘淡的一年。 高雄各主要行政區年減幅度最高的前三名，包括橋頭區、前金區及鼓山區，棟數都直接腰斬，分別年減62.8％、58.0％和55.2％，其中，2025年1月2日才迎來橋頭科學園區啟用紅利的橋頭區，2024全年買賣移轉量還有1329棟，2025年則大幅縮水至僅剩494棟，比腰斬還慘，為全市減幅最大的區域。 另外，包括前金、鼓山、鳳山、鹽埕區，全年買賣移轉棟數也都同步創下史上最低點，台積電概念區的楠梓區，年移轉棟數3513棟，比2024年的5,999棟萎縮，年減約4成，總棟數也刷下自20時報資訊 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
強震來沒在怕！外媒拆解台積電「不停工」神器 確保先進晶片生產
台灣位於板塊交界帶，地震頻繁，作為全球晶圓代工龍頭的台積電，其災後應變與風險管理能力，不僅關乎自身營運穩定，也牽動全球半導體供應鏈。外媒關注，即便在強震發生時，台積電的晶圓廠仍能正常運作，其背後的抗震機制備受矚目。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
聯電昨漲停助攻，高持股台股ETF績效亮眼
MoneyDJ新聞 2026-01-08 12:55:58 新聞中心 發佈台股2026年開紅盤以來在連創三天新高後，大盤昨(7)日拉回整理，終場下跌140.83點，跌幅0.46%。不過在台積電(2330)股價休息之際，國內晶圓代工二哥聯電(2303)卻逆勢上漲，並在早盤強勢亮燈漲停鎖死在54.1元至收盤，成為7日盤面焦點，也帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。 觀察80檔台股ETF中，有48檔持有聯電，以持有張數來看，群益台灣精選高息(00919)擁有65.9萬張最多，其他包括群益半導體收益(00927)、群益科技高息成長(00946)、元大高股息(0056)在內共18檔台股ETF都有聯電萬張以上的持有，以7日漲幅來看，前三名分別為00946上漲2.59%漲幅居冠，00927上漲2.38%居次，00919上漲1.73%。 群益投信台股ETF研究團隊表示，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，而這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資Moneydj理財網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台積電回彈到1690元 友達成交爆量逾71萬張 高息債券ETF領衝
ETF族群則由00919群益台灣精選高息領先，目前股價來到22.97元，漲0.05元，漲幅達0.22%，成交量近8萬張。00937B群益ESG投等債20+ 的股價則是來到15.17元，漲0.10元，漲幅達0.66%，成交量超過6萬張。還有0050元大台灣50的股價來到70.15元，漲0.30元，漲幅達0.43%，成交量超過5....CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言
信驊衝7825元新天價 寫台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2026年1月8日電）台股股王信驊(5274)再創新天價，今天盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊2025年總營收首度突破新台幣90億元關卡，達90.85億元，年增40.64%。在客戶需求依然熱絡下，信驊預期，2026年第1季可望延續營收逐季創高的趨勢，季營收有機會攀高到26億至27億元，較2025年第4季營收24.43億元再成長6.4%至10.5%。信驊營運展望樂觀，市場買盤湧入推升，繼2025年11月13日突破大立光(3008)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，信驊股價持續不斷創高，今天盤中達7825元，再創歷史新高，上漲445元，漲幅逾6%，並將台股個股最高價紀錄進一步往上推高。中央社財經 ・ 6 小時前 ・ 3
螞蟻雄兵湧進台股！開年4天暴增43萬大軍 交易人數奔史上次高
台股飆破3萬點，提振投資人信心。台灣證交所資料今（8）日表示，昨天交易人數來到144萬8363人，較前一交易日新增18.9萬人，若跟去年底比較，今年開年以來4個交易日，已大幅增加43.5萬名散戶進中廣新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台積電內鬼案再2人起訴 移審智慧法院開庭決定是否續押
偵辦台積電內鬼洩密案，台灣高等檢察署先於2024年8月間起訴台積電工程師陳力銘、吳秉駿及弋一平3人，近日再追加起訴工程師陳韋傑涉嫌協助竊密，求刑8年8月。陳韋傑部分，8日移審智慧財產及商業法院，陳男已於上午抵達法院，移審庭將在下午召開，決定是否給予交保或續押。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台股市值超車法國登全球第7 「坐七望六」只差台積電衝一下
臺灣證券交易所總經理李愛玲表示，台股上市加上櫃市值已達到全球排名第七名，第六名為加拿大，「只要台積電衝一下」，就超車加拿大股市，進一步晉升至第六名。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 1
台積電營業秘密案追加起訴 在押被告移審智財法院
（中央社記者劉世怡台北8日電）台積電離職工程師陳力銘等涉竊取關鍵技術遭起訴，高檢署查獲另名員工陳韋傑涉竊14奈米以下製程資料，日前追加起訴，今天將陳韋傑移審，將由智財法院開庭決定是否繼續羈押。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
外資領完台積電股利匯出 新台幣貶近1角午盤暫收31.615元
權王台積電（2330）千億現金股利今日發放，外資持股台積電逾7成，部分資金匯出下，新台幣兌美元匯率早盤貶破31.6元，最低觸及31.62元，貶值近1角。中午暫時收在31.615元、貶值9.4分，台北外匯經紀公司成交量爆出9.53億美元大量。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
1/8 台股盤中：聯電二哥頂不住，還是台積回頭扛，中鋼漲一天就賣壓20元難過？
台積才想休息一天，聯電二哥就差點扛不住高點？中鋼漲一天就回檔，年線壓力已低於20元，這波傳產起飛與原物料金屬開趴，怎麼鋼鐵還是我獨自邊緣？玩股網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
20年罕見！台股挑戰連四年多頭 兆豐投信點名2026潛力族群
台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年仍維持多頭的情況並不常見。兆豐台灣先進通訊基金經理王仲良表示，從基本面與資金面來看，這樣的趨勢在2026年仍具延續條件，主要有四大利多支撐，亦點名2026潛力族群。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
蔣萬安注意！王世堅點名「這4人」是出征北市最強人選：我比他們差很多
民進黨備戰2026縣市長大選，其中由誰出戰台北市長備受關注，近日有報導指出，有黨內高層向總統賴清德力薦，由民進黨立委王世堅對決現任台北市長蔣萬安。而王世堅今（7）日對此回應，指出黨內還有4位「最強人選」，都是學養俱佳的候選人，「我比他們差很多，輪不到我啦。」王世堅表示，對於是否有被推薦選市長，他直言「完全沒有接獲這種消息」，也認為這不可能，因為黨內比他優秀的......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 11
再創新高！台股盤中黑翻紅攻上30,593點 市值估達100兆元
臺灣證券交易所董事長林修銘今（8）日將舉行歲末新春記者會，市場關注林修銘是否釋出股市的政策利多。然而台股今日因台積電（2330）先開低後翻揚，加權指數也呈現開低後翻升，最高衝上30,593.49點，再寫盤中歷史新高點，以此點位估計，台股集中市場市值衝高至100兆元大關。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 發表留言