台積電爆巨量賣單！新台幣拉出連十黑 31.5元關卡前被踩剎車

隨著美國聯準會（Fed）官員放鴿，投資人對降息預期提升，國際美元微幅滑落，台股今日（11/24）開盤大漲，新台幣匯率開盤閃見31.3字頭，在外資持續匯出下，匯價在31.4元附近盤整，午後外資轉為雙向操作，出口商有零星拋匯，央行在尾盤進行調節，終場31.447元、貶1.7分，拉出連十黑，總成交值23.08億美元。

美股上週五在科技股帶動，四大指數全面收紅，加上Fed官員、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）釋出利率短期內有調整空間，使得降息預期回升，美元指數微幅下挫，仍維持在100價位，使得多數亞幣呈現盤整。

匯銀人士表示，台股今日開高走低，新台幣匯率一早以小升2分、31.41元開出，隨即彈升至31.395元，不到五分鐘，外資持續賣超下，匯價再度回落31.4字頭，由於台股以平盤作收，外資轉為雙向操作，出口商有部分拋補，匯價一度貶至31.48元，央行進場調節，尾盤收在31.447元，頗有收斂意味。

匯銀人士指出，台股收盤時，台積電最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，外資大動作調整持股，連帶影響新台幣持續偏貶，央行今日調節動作明顯，有意在31.5元關卡附近踩剎車，不希望5月初的暴升情況重演，但後續得持續緊盯外資動向，以及12月利率會議召開之前，經濟數據所帶來的影響。

根據央行統計，美元指數小漲0.10%、歐元跌0.25%，亞幣全面盤整，日圓小貶0.08%、韓元小貶0.06%、新台幣也跌0.05%，但星幣反彈0.15%、人民幣小升0.05%。

