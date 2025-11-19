台積電爆洩密案 經長龔明鑫出面做說明

經濟部長龔明鑫在立院經濟委員會備詢。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台積電爆出洩密案，台積電老臣、資深前副總羅唯仁疑似帶走兩奈米等先進製程影印資料 ，並並重返老東家英特爾。 台灣高等檢察署昨分「他字案」釐清是否涉及不法後。經濟部長龔明鑫今（19日）於立法院受訪說明，就國安層面，高檢署已啟動調查，經濟部會配合，並去認定，被帶走的相關技術是不是符合國家關鍵的技術。

龔明鑫表示，這件事要分成三個層次來看，一是國家安全、二是整體產業利益、三是企業個別利益。 就國安部分，高檢署已展開調查，經濟部也會說明現有核心關鍵技術管制措施，該案是否有涉及國安法疑慮。

龔明鑫再表示，至於個別企業利益，經濟部尊重台積電是否要提出營業秘密的訴訟，若有需要經濟部協助，經濟部會協助；針對台積電本身的利益，經濟部則是尊重台積電，看他們是否提出營業秘密的訴訟。最後，在整體產業利益，經濟部也會密切觀察會不會損及台灣半導體產業生態鏈，甚至客戶關係的發展。

立法院經濟委員會質詢期間，民進黨立委邱議瑩也關切此事。龔明鑫重申，就國安層次來講，他們要確定這件事情是不是有危害國家利益和安全，現在看到高檢署已經開始調查，經濟部會配合調查，因為什麼樣的是核心計畫，是由經濟部來定的，他們會向高檢署說明。

龔明鑫表示，至於什麼樣的資料被帶走，由台積電來認定，經濟部則去認定，被帶走的相關技術是不是符合國家關鍵的技術，但到底被帶走什麼資訊，是屬於台積電的營業祕密，經濟部不方便說明，若企業要提出營業秘密的訴訟，經濟部會提供協助。

