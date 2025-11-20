台積電爆洩密案 藍黨團籲修法防「護國神山群」被掏空

就台積電再爆出洩密案，國民黨立法院黨團要求正《國安法》與《營業秘密法》，拉高罰則。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 台積電日前除初重大洩密案，國民黨立法院黨團今(20日）召開記者會，要求立即修正《國安法》與《營業秘密法》，為產業營業秘密保護，重建完整法律體系，並建立專責單位查緝不法，重視育才、留才具體相關配套。

國民黨團副書記長林沛祥表示，「護國神山群」正在被螞蟻搬家式地掏空，這不只是經濟問題，更是國家存亡的危機，造成此局面的最大幫兇，就是「慢半拍、無作為、開門揖盜」的賴清德政府。政府監管形同虛設。境外勢力光明正大成立「假外資」、「假台資」公司，如同小偷在你家隔壁開鎖店，經濟部審查沒發現、國安單位沒監控，讓他們把台灣最頂尖晶片、AI人才像買菜一樣挖走。

林沛祥指出，這些假外資偷幾百億的技術，罰款像在繳「停車費」，現在的法律對商業間諜毫無嚇阻力，價值幾百億、上千億的技術，處罰的罰金卻是這些集團獲利的九牛一毛，比犯罪所得還低，這不是懲罰，這是鼓勵犯罪。

國民黨立委葛如鈞也批評，立法院在上會期4月18日三讀通過「產業創新條例修正」，要求公司如「投資涉及特定產業或技術」或「投資達一定金額」者，應於實行投資前，向中央主管機關申請核准。政府可審查，企業可依循。但是至今卻因為行政院未提出相關子法，導致無法適用，行政院如此怠惰，其實才是賣台。

國民黨立委吳宗憲更指，現行《營業秘密法》罰則太低，只處5年以下有期徒刑及1000萬元以下罰金。面對企業營業秘密被竊取可能倒閉或上百億的損失，觀念仍停留在侵害專利權。請行政院部門停止政治攻擊，應該去檢討現行法規是否足以因應時代的變遷。

吳宗憲指出，如果營業秘密涉及國安，刑度也只有12年以下有期徒刑，依現行法官判刑都是最低刑期往上加，並且服刑一半可以假釋。讓一個百年公司倒閉，可能關3、5年就可出來了，必須好好檢討，司法人員也必須與時俱進。

國民黨團因此提出三項具體訴求，堵住國安大漏洞：一、「補破網」，立即修正《國安法》與《營業秘密法》，把罰金和刑責拉高到國際標準，要讓犯罪者罰到怕、關到怕，連背後公司都要一起罰。二、「設專責」，成立「國家核心技術保護專案小組」，建立單一窗口，快速反應打擊犯罪。三、「重人才」，提出具體留才方案，例如:科研稅務減免、政府協助解決生活問題，讓優秀人才願意留台打拚。

