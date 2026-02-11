台積電爆炸性成長ADR大漲6.49美元 美股收盤漲跌互見

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析： ●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene在談到美國去年12月零售銷售數據意外疲弱時表示，目前中低收入族群消費緊絀的另一個因素，是他們對就業環境的感受，我們知道就業形勢變得較為不明。如果1月份的就業增長不如預期，這可能會給這種擴張的漲勢帶來一些壓力。Saglimbene並表示，資金似乎正在轉向其他較不受AI交易影響的族群，例如最近原材料股和公用事業股等類股走高。 ●標普500指數在上周跌破50日和100日移動均線後，目前已成功收復這兩條均線上方的支撐關卡，且許多資產類別的表現都優於該指數，就操盤手而言，這些都是看漲信號。 ●Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini以「壞消息就是好消息」來形容令人失望的零售數據，尤其是對於那些對利率敏感的類股，如公用事業股和房地產類股。周二(2月10日)公用事業類股漲1.59%、房地產類股漲1.39%，在標普500指數11大類股中表現最佳。不過，Luschini提醒，在備受關注的非農就業報告公布前，投資人應保持謹慎。受

時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言