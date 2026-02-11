台積電爆炸性成長ADR大漲6.49美元 美股收盤漲跌互見
【國際中心／綜合外電】全球晶圓代工龍頭台積電公布1月營收，出現不可思議的爆炸性成長，讓台積電ADR（TSM）大漲6.49美元、漲幅1.83％，收盤價361.90美元。至於在美股方面，美國大型企業公布好壞參半的財報後，華爾街股市今天走勢震盪。此外，隨著反映美國消費力道疲軟的報告出爐，市場對聯邦準備理事會（Fed）今年稍晚將降息以提振經濟的預期升溫。
道瓊工業指數上漲52.27點或0.10%，收報50188.14點。
標普500指數下滑23.01點或0.33%，收在6941.81點。
那斯達克指數下挫136.19點或0.59%，收23102.48點。
費城半導體指數下跌55.45點或0.68%，收8107.13點。
美商務部長警告輝達：H200銷陸「必須守規定」確保解放軍無法獲得晶片
川普政府已對中國大陸採購輝達H200晶片開了綠燈，美國商務部長盧特尼克仍展現強硬立場，強調輝達在向中國出售這款第二先進的AI晶片時，對於國家規定的許可條款「必須接受且完全遵守」
（中央社記者陳昱婷台北2026年02月11日電）輝達台灣總部進駐北士科T1718基地案進入最後階段，台北市副市長李四川說，應該今天就可以簽約，台北市長蔣萬安也表示，希望今天就有好消息，請大家拭目以待。李四川6日表示，已與輝達（NVIDIA）總公司以新台幣122億元完成北投士林科技園區T1718基地權利金議價，最快11日簽約。他昨天進一步表示，進展相當順利，應該今天可以簽約。對於是否會在今天下午簽約，蔣萬安今天出席台北市「都更領航X節能降稅」記者會前被媒體堵訪表示，希望有好消息，請大家拭目以待。媒體再問，輝達方是否希望低調。蔣萬安說，市府就是照原本計畫期程、預計農曆年前簽約的目標往前推進，希望今天就會有好消息，請大家拭目以待。此外，對於李四川簽約後動向、何時宣布參選新北市長，蔣萬安笑了2聲後表示，「哎呀這個不要啦」。蔣萬安在記者會上致詞提及，過去3年要非常感謝李四川，率領各局處讓台北市逐步進入「大都更時代」。他說，媒體很愛問他李四川何時離開市府，但他要說，李四川在崗位上一天，就會全力為台北市打拚。
《美股》分析：看漲信號出現；「壞消息就是好消息」行情登場
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析： ●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene在談到美國去年12月零售銷售數據意外疲弱時表示，目前中低收入族群消費緊絀的另一個因素，是他們對就業環境的感受，我們知道就業形勢變得較為不明。如果1月份的就業增長不如預期，這可能會給這種擴張的漲勢帶來一些壓力。Saglimbene並表示，資金似乎正在轉向其他較不受AI交易影響的族群，例如最近原材料股和公用事業股等類股走高。 ●標普500指數在上周跌破50日和100日移動均線後，目前已成功收復這兩條均線上方的支撐關卡，且許多資產類別的表現都優於該指數，就操盤手而言，這些都是看漲信號。 ●Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini以「壞消息就是好消息」來形容令人失望的零售數據，尤其是對於那些對利率敏感的類股，如公用事業股和房地產類股。周二(2月10日)公用事業類股漲1.59%、房地產類股漲1.39%，在標普500指數11大類股中表現最佳。不過，Luschini提醒，在備受關注的非農就業報告公布前，投資人應保持謹慎。受
《盤中解析》抱股過年信心不減！ 權王、大盤雙新高
【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數震盪偏弱，除了道瓊指數連續第三個交易日創新高，科技股巨頭承壓，主要指數跌多漲少，不過在零售銷售數據意外疲弱仍相對穩住。台股封關在即，台股周三開漲13.18點報33086.15點，春節期間市場變數仍多，但市場對抱股過年仍有信心，指數、台積電早盤衝上33661.72點、1925元最高，再度改寫歷史紀錄，分別上漲588.75點、45元，電子、金融、傳產均上揚表態，MSCI全球標準型指數成分股最新季度調整，DRAM雙雄未入榜，華邦電法說利多仍推升股價持續走揚，記憶體熱度未滅，挾帶AI、散熱、邊緣AI均有漲勢。 台股ADR表現，台積電ADR周二續漲1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。日月光ADR亦上漲1.53%，然晶圓雙雄不同調，聯電ADR收跌1.39%。周三台積電(2330)股價開高走高，盤中衝上1925元最高，再度改寫歷史紀錄，上漲45元或2.39。聯電(2303)同步走揚，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等股價更強勁，聯發科(2454)亦震盪拉回平盤。 記憶體熱度不減，即使MSCI公布最新季度調
《台北股市》MSCI季調 台股成分股增1減4、小型指數增12減11
【時報記者林資傑台北報導】MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁(7769)1檔，刪除儒鴻(1476)、正新(2105)、億豐(8464)、豐泰(9910)等4檔，全球小型指數成分股則新增富喬(1815)等12檔、刪除嘉里大榮(2608)等11檔，上述調整將於2月27日盤後生效。 MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，儒鴻、正新、億豐、豐泰等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。 全球小型指數方面，台股成分股此次新增12檔，包括儒鴻、富喬(1815)、正新、世紀*(5314)、日電貿(3090)、新代(7750)、東方風能(7786)、禾榮科(7799)、尖點(8021)、福懋科(8131)、億豐、豐泰。 遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮、僑威(3078)、拓凱(4536)、永信建(5508)、胡連(6279)、GIS-KY(6456)、大樹(6469)、晶心科(6533)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)、振樺電(8114)。 MSCI分別在每年2月、5月、
