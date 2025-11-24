台積電爆量翻黑 台股終場漲69點
[NOWnews今日新聞] 市場對聯準會12月可能降息的預期升溫，帶動整體情緒轉強，美股四大指數上週五（21日）全數反彈，投資人也趁近期科技股回檔進場布局，帶動台北股市今（24）日開盤上漲161點、來到26596.03點，盤中一度來到26764.13點，不過由於MSCI調整將在盤後生效，因此尾盤遇到爆量賣壓，終場上漲69.3點或0.26%，收在26504.24點，站回季線關卡，成交量為7130.14億元，創下史上第四大量。
中小型股卻開高走高，櫃買指數開盤上漲0.84點、來到246.81點，終場收在今日最高點250.34點，上漲4.37點或1.78%，站回5日、半年線，成交量為1360.73億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、宏碁、華邦電、力積電、南亞科；個股成交值排行榜前五名為：台積電、致茂、貿聯-KY、南亞科、金像電。
權值股成為壓盤重心，MCSI調整將在今日盤後生效，其中權王台積電權重遭調降最多，調降0.51個百分點至58.03%，今日以1400元盤上開出，隨後震盪走低，最後一盤爆出39326張賣單，終場收在最低價1375元，下跌10元或0.72%，拖累大盤指數就有82點。
不過MSCI台灣指數成分股本次新增致茂、貿聯-KY、京元電子、信驊、東元、金像電，相關個股股價走高，致茂盤中一度衝834元，終場上漲逾4%，成交值更登上亞軍寶座；信驊盤中一度漲逾8%，終場上漲逾5%；東元上漲近1%。
雖然台積電尾盤翻黑，但台積電概念股表現亮眼，環球晶、精測攻上漲停板，穎崴、創意上漲逾7%，旺矽上漲逾5%，志聖、致茂、力旺、雍智、牧德、弘塑上漲逾4%。
矽光子概念股也同步跟漲，光聖攻上漲停價1230元，波若威逼近漲停板，穎崴上漲逾7%，聯亞上漲逾6%，環宇-KY、訊芯-KY、旺矽上漲逾5%，明泰、立碁、智邦上漲逾4%，華星光、上詮、聯電、前鼎、蔚華科上漲逾3%。
達航科技攻上漲停價47.6元，尖點上漲逾6%，佳總上漲逾4%，亞泰金屬上漲逾3%，高技、育富、新復興、欣興、景碩、合正、騰輝電子-KY上漲逾2%。
今日非電族群表現較為亮眼，台塑四寶再度收到資金追捧，台塑化、南亞上漲逾4%，台塑上漲逾1%，台化力守紅盤，帶動油電燃氣類股指數上漲逾4%，位居今日冠軍。
生技股也同步走高，康霈*攻上漲停價137.5元，高端疫苗、共信-KY、世紀*上漲逾7%，合一、易威、健亞、順藥上漲逾5%，美時、美德醫療-DR、藥華藥、視陽上漲逾4%。
運動休閒概念股持續受到財報利多帶動，喬山上漲逾8%，來億-KY上漲逾7%，儒鴻上漲逾4%，岱宇、福興上漲逾3%。
金融股即將迎來超級法說週，資金先情卡位行情，富邦金上漲逾3%，國泰金、玉山金、兆豐金上漲逾2%，凱基金、臺企銀、上海商銀、永豐金、中信金、國票金、聯邦銀、三商壽、新產、第一金、元大金、華南金上漲逾1%。
