台積電爆2奈米機密外洩 20保全成最強盾牌 守住護國神山

「第五級保全」多由軍警憲退役人員擔任，須完成20小時專業訓練與3000公尺體能測驗，負責水廠、電廠等關鍵基礎設施維安，薪資亦高於一般保全水準。（馮惠宜攝）

2025年台積電爆發多起2奈米先進製程機密外洩案，甚至觸動國安層級，震驚各界。正當檢調深入調查之際，守住台灣競爭力最後防線的英雄身分也曝光。中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩在「全國保全日」中透露，此次表揚20名台積電保全，正是因為他們在第一線稽查中，成功攔截企圖外流的機密文件，成為防堵科技間諜的最強盾牌。

張達錩指出，在兩岸與國際地緣政治日益嚴峻的當下，台積電的維安早已提升至「國安級別」。對比於內部員工異常存取檔案、甚至資深副總羅唯仁引發的洩密疑雲，這20位獲獎的保全人員，憑藉極高的專業與忠誠度，在多次稽查中精準攔截非法攜出的機密，為2奈米先進製程守住最後防線。張達錩也感性表示，這群無名英雄如同守護家園的戰士，是台灣最美的安全圖騰。

除了守護高科技，張達錩說，保全業更全面轉型。目前政府積極推動由軍、警、憲、特退役人員組成的「第五級保全」，這群通過3000公尺體能訓練的菁英，已進駐水、電廠等關鍵基礎設施，確保國安滴水不漏。

「全國保全日」活動29日下午在台中潮港城舉辦，張達錩表示，全台30萬名保全大軍結合AI監控科技，今年已協同警方破案81件，不僅防範突擊式傷害，更在科技戰的最前線，為台灣編織起一張平安、安心的盾牌。

