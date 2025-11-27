台積電狀告前高層洩密 英特爾力挺羅唯仁「歡迎重返公司」

75歲的台積電前資深副總經理羅唯仁退休後，旋即赴英特爾任職。（資料畫面）

台積電宣布對退休後旋即轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提起訴訟，指控其違反競業禁止和保密條款，高度可能使用或洩漏台積電機密資訊。對此，英特爾發布英文聲明強力回應，嚴格駁斥台積電的指控，強調根據目前掌握的資訊，「沒理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據」，並公開歡迎這位在業界廣受推崇的技術專家回歸。

台積電25日表示，羅唯仁任職期間簽有保密條款與離職後的競業禁止條款，但他離職後立即轉任英特爾執行副總裁，憂心羅唯仁轉任後，恐將台積電的營業秘密及機密資訊洩漏、告知或移轉，因此有必要採取法律行動，並要求違約賠償，以維護公司的智慧財產權。

廣告 廣告

英特爾則在26日發布的聲明中表示，歡迎羅唯仁「重返公司」，並讚揚羅唯仁憑藉其誠信正直的人格、領導能力及技術專業，在半導體產業廣受推崇。英特爾強調，實施嚴格的政策與控管機制，嚴格禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，聲明更指出，人才在不同企業間自由流動，是半導體產業推動創新的基石，這不僅普遍，更是產業健全的象徵。

原來在加入台積電之前，羅唯仁曾在英特爾服務18年，致力於晶圓製程技術開發。英特爾表示，羅唯仁重返公司，將協助執行長陳立武加速公司轉型計畫，重新聚焦於強化x86業務版圖、打造值得信賴的美國晶圓代工服務，並加速人工智慧策略布局。英特爾強調，公司將持續專注於企業使命，並對團隊的誠信正直與高標準充滿信心。





更多《鏡新聞》報導

台積電前副總退休「投靠」英特爾 高檢署主動分他字案偵辦

台積電告羅唯仁 經濟部也支持！龔明鑫：工研院啟動撤銷院士流程

台積電變「美積電」？ 國發會：輝達來台設點沒變台灣輝達