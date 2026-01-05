台積電狂噴55元刷新高1640元！台股暴漲571點再創史高29920點 聯發科勁揚3%

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

美股上周五漲多跌少，道瓊大漲319點，費城半導體指數更狂噴逾4%；AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上揚1.26%、台積電ADR則勁揚5.17%，帶動台股今（5）日持續開高，開盤狂漲429.89點至29779.70點，隨著台積電開盤狂漲55元至1640元刷史高，台股加權指數一度來到29920.81點，狂漲571點，再創台股史高。

五大電子權值股中，權王台積電（2330）開高大漲45元至1630元，一度漲55元至1640元，漲幅3.47%；鴻海（2317）開高漲2.5元至234.5元，一度漲4元至236元，漲幅1.72%；台達電（2308）開高漲15元至1010元，一度漲20元至1015元，漲幅2.01%；聯發科（2454）開高漲40元至1510元，一度漲45元至1515元，漲幅3.06%；日月光投控（3711）則以263.5元開出，上漲5.5元，漲幅2.13%，隨後翻黑。



