台積電狂漲！周玉蔻點三人曾看衰如今全改口

[NOWnews今日新聞] 台積電開低走高、盤中翻紅，收在1705元，再創歷史天價。資深媒體人周玉蔻在臉書發文，回顧過去幾年，外界對台積電的「悲觀預言」，直言如今股價走勢，已讓多位曾公開唱衰台積電的人立場尷尬。

周玉蔻點名，台大教授邱宏仁曾在去年預言台積電股價將跌破500元；而學者杜紫辰早在2016年便警告，若禁止中資來台投資，將導致台灣IC技術人才大量流失，甚至斷言「台灣IC產業在2025年會消失」；前立委蔡正元則在2022年9月公開表示，此生看不到台積電股價站上1000元。

隨著台積電股價一路走高，來到歷史天價，這些言論也被一一翻出來檢視。周玉蔻同步揭露三人的最新發展：邱宏仁悄悄刪除相關發文；杜紫辰則改口表示，危機並未解除，只是暫時被台積電的競爭優勢所掩蓋；至於蔡正元，態度更是出現大轉彎，近期轉為看好台積電後市，甚至預估股價有望在2026年年中上看2000元。

周玉蔻提到，「輝達、超微互相競爭的晶片，今天證實全都交由台積電生產！」，隨著輝達與超微等重量級客戶的高階晶片，全數交由台積電代工，未來成長動能是否還有續航空間，也成為市場接下來緊盯的關鍵焦點。

