台積電猛攻1525元 金融、塑化全面助攻 台股再刷歷史新高

台積電上漲回上波高點以及聯發科大漲30元、鴻海、台達電上漲，加上金融股全面走揚、台塑四寶都上漲，臺灣加權指數再刷新高，早盤最高來到歷史新高28788點。（圖片來源／信傳媒資料庫）

台積電今（29）日開高0.33％後在買盤敲進下走揚0.99％至1525元，聯發科大漲30元、鴻海、台達電上漲，加上金融股全面走揚、台塑四寶都上漲，臺灣加權指數再刷新高，早盤最高來到28788點，大漲超過200點。

台積電再攻1525，臺股指數再創歷史新高

廣告 廣告

三大法人全面買進，臺股指數29日盤中再創歷史新高28788.64點，勁揚232點，漲幅0.8％，盤中，權值股除了台積電再度挑戰上波新高點1525元以外，聯發科大漲30元，回攻1400元大關，鴻海上漲6元，回到230元水準，台達電則到960元的價位。

金融股是今天台積電、台股創新高的關鍵助攻，富邦金、國泰金、中信金、凱基金全面上漲，國泰金雖然剛開盤時一度跌到10日均線74.2附近，隨後翻紅，上漲1.6%，來到76元。富邦金控也是盤中上漲1.36％，股價來到98.3元的高點。

金融塑化全面助攻，台塑四寶同步上漲

台塑四寶也恢復昔日的熱絡交易，台塑、南亞、台化、台塑化全面上漲，盤中南亞漲幅最大，股價來到59.2元 ，成為四寶中的股王。

一向熱門的記憶體漲跌互見，早盤大漲到77.9元的華邦電再度紅翻黑，早上11點成交量來到9萬9千張，隨後回落到76.5元平盤上下震盪。南亞科也是在平盤189元上下震盪，力積電在10點45分後明顯下跌，在跌幅1.2%、39.55元上下整理。

中共宣布軍事演習，軍工股全面上漲

表現最強勁的還是銅題材，受到國際銅價衝破每噸1.2 萬美元新天價的激勵，台灣銅片供應龍頭第一銅周一再度強勢鎖死漲停，股價來到54.4 元，榮科也是早早就亮燈漲停52.5元鎖死，意外的是華新麗華九點半之前就紅翻黑，午盤的時候股價下跌2.39，32.65元附近整理。

中國宣布軍演，軍工股當然全面上漲，漢翔盤中上漲2.57％，股價來到52元上下，千附精密、豐達科、寶一、和成、晟田全面上漲，無人機股就邑錡大漲4.55％最強，其他雷虎盤中也漲了2.05％、亞航也上漲1.87％。

(原始連結)





更多信傳媒報導

賴清德專訪談「沒有實力的和談都會淪為投降」言猶在耳 蔣萬安雙城論壇後共軍隨即軍演

共軍圍臺軍演 鄭麗文痛批賴清德不斷挑釁、踩紅線連累2300萬人

Global Mall實踐永續理念 2025年共獲20項國內外獎項與認證

