台積電獨木難支！台股創史高後翻黑收跌74點 面板雙雄終止連7漲

台股收盤翻黑小跌74.92點，以30360.55點作收，跌幅0.25%。廖瑞祥攝



美股主要指數下挫，僅那指收紅。台積電ADR跌2.67%。台股昨爆量收跌，今日（1/8）開低走低，甫開盤大跌逾百點，早盤最低跌至30268點，10:00過後，台積電回神，指數趁勢大漲158點至30593.49點，刷新史上盤中新高紀錄。但權王尾盤漲勢收斂，且鴻海、聯發科皆挫逾3%。台股收盤翻黑小跌74.92點，以30360.55點作收，跌幅0.25%。

傳出北京當局本週要求部分中國科技公司，暫停訂購AI晶片巨頭輝達的H200晶片，並可能強制要求他們採購國產AI晶片。輝達股價昨小漲1%，以189.11美元作收，盤後再漲0.1%。

其他科技股如Alphabet漲了2.51%，微軟、亞馬遜小漲，Meta跌1.81%，蘋果、特斯拉小挫。英特爾大漲6.47%，帶動聯電ADR股價狂飆9.98%，格芯亦漲逾3%；但超微、高通、博通、美光皆下挫。

權王台積電今日發放股利，每股配發現金股利5元，發放總金額達1296億6291萬元，約有184萬名股東受惠。早盤以1660元開出，最低跌20元至1655元，一度跌破5日線。9:40過後，股價翻紅小漲，盤中漲勢擴大，最高飆漲25元至1700元。可惜最後一盤湧出4,966張空單，收盤漲了10元，以1685元作收，漲幅0.6%；單日成交張數2萬9,084張。公司市值來到43.7兆元。

主要權值股漲跌互見，鴻海、聯發科、廣達皆挫逾3%，股價各自收在229.5元、1445元、273元。台達電跌1.94%，以1010元作收；日月光投控、緯穎亦小挫。國泰金漲逾1%，富邦金、中華電、南亞科小漲；智邦漲近半根，股價收在1265元。

值得注意的是，晶圓2哥聯電開盤一度漲至58.4元，漲幅逼近8%，但隨後翻黑下挫，盤中最低跌至52.1元，跌幅逾3%，上下震幅相當可觀；終場跌了2.4%，以52.8元作收，單日成交量高達64萬4,425張。除了聯電之外，另一晶圓代工廠世界先進盤中亦飆至漲停價113.5元，收盤漲勢收斂，漲了5.31%，以109元作收。

軍工股今日狂漲，雷虎盤中強勢漲停至收盤，以158.5元作收。漢翔勁揚6.19%，收在54.9元。龍德造船上漲4.25%，以135元作收。Jpp-KY、晟田、寶一、保勝光學同步小漲。

記憶體股則是輪番當主角，旺宏今狂飆1根，股價收在63.3元。華邦電、鈺創、群聯皆漲逾1%，各以108.5元、61.8元、1700元作收。力積電小漲0.91%，收在49.65元。

面板雙雄友達、群創連漲多日後，今日終回挫。友達收盤下挫6.29%，以15.65元作收，成交量高達93萬8,301張，逼近百萬張，躍升為今日台股成交王，目前仍被列為注意股。群創收盤跌了6.32%，收在20.75元，成交量達21萬5,470張，被列入處置股。

今日總成交值達7365.1億元，成交張數1312萬張。委買張數2773萬，委賣張數1757萬張。

