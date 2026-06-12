台積電率供應鏈進駐屏科 周春米：屏東孩子返鄉工作

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）台積電率領供應鏈進駐屏科園區，今天舉行半導體供應鏈專區動土典禮，屏東縣長周春米表示，透過產業升級提升城市競爭力，讓屏東孩子返鄉、留鄉工作。

屏東科學園區設有半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規劃，占地約28公頃，今天由台積電率領7家廠商舉行聯合動土儀式，總統賴清德、台積電董事長暨總裁魏哲家、周春米、國家科學及技術委員會主委吳誠文等人均出席動土，現場不僅下大雨，更雷聲大作，賴總統笑稱「天公落雨，打雷也來祝福。」

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周春米致詞表示，去年5月國科會、屏東縣政府與台積電三方共同宣示台積電供應鏈專區進駐啟動，短短1年就舉辦聯合動土典禮，把承諾變成行動，未來希望透過產業升級，讓城市更有競爭力，讓孩子留在家鄉、返鄉工作。

吳誠文說，半導體需求還在增加當中，將協助南部縣市串成半導體S廊帶，未來有太空、智慧機器人、軍工等產業供應鏈都在成形當中，未來大南方新矽谷會把產業鏈生態系建構起來並廣泛應用。

進駐專區之一的華懋科技董事長鄭石治接受媒體聯訪表示，建立全世界最先進環控室符合台積電要求，而台積電目前最先進製程都在南部，設廠屏東也可就近服務。

屏縣府表示，台積電進駐後將興建多元服務中心，設置驗證實驗室及培訓中心，7家廠商分別為華懋科技、捨得企業、安葆國際實業、和淞科技、兆聯實業、台灣矽科宏晟科技、帆宣系統科技。

國科會南科管理局表示，將持續推動屏東園區招商工作，加速廠商落地屏東，預估屏東科學園區可創造約5400個就業機會及新台幣360億元年產值。（編輯：陳仁華）1150612